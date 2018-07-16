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16 Temmuz 2018 22:56

Piknikten dönenleri taşıyan kamyonet bahçeye uçtu: 4 yaralı

Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde piknik dönüşü virajı alamayan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Piknikten dönenleri taşıyan kamyonet bahçeye uçtu: 4 yaralı

16 Temmuz 2018 22:56


Edinilen bilgiye göre, Yenişarbademli’deki Pınargözü Piknik Alanı’ndan dönen Mustafa B. yönetimindeki 32 SD 145 plakalı kamyonet, ilçe merkezine 1 kilometre kala virajı alamayarak bahçeye devrildi. Kazada araçta bulunan Ahmet B., Gülsüm B., Sıdıka U. ve Begüm B. yaralandı.


Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şarkikaraağaç Dr.Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.




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