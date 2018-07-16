Piknikten dönenleri taşıyan kamyonet bahçeye uçtu: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yenişarbademli’deki Pınargözü Piknik Alanı’ndan dönen Mustafa B. yönetimindeki 32 SD 145 plakalı kamyonet, ilçe merkezine 1 kilometre kala virajı alamayarak bahçeye devrildi. Kazada araçta bulunan Ahmet B., Gülsüm B., Sıdıka U. ve Begüm B. yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şarkikaraağaç Dr.Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.