Piyango yine Isparta’ya vurdu

Isparta’da geçtiğimiz yıllarda da bir çok kez büyük ikramiye kazanan biletlerin satışını yapan Milli Piyango Bayisi Tuncay Çeliker, son yapılan çekilişte ikinci büyük ikramiye tutarı olan 200 bin TL isabet eden çeyrek bileti sattı. Çeliker, çıkan ikramiyeyi, işletmesi önüne atığı pankartla duyurdu.

Çeyrek biletin sahibi 50 bin TL kazandı

Şans oyunlarında son yıllarda şanslı illerden biri haline gelen Isparta’da Milli Piyango bayi işletmeciliği yapan Tuncay Çeliker, 29 Mayıs çekilen Milli Piyango çekilişinde 185959 rakamlarıyla bu kez 200 bin TL isabet eden çeyrek bileti sattı. Henüz ortaya çıkmayan ve çeyrek bilet satın alan şanslı kişi, oynadığı rakamlara isabet eden 50 bin TL’nin sahibi oldu.

“Isparta, en şanslı iller arasında yer alıyor, şu anda Ankara ve İstanbul’u geçtik”

Isparta’nın son yıllarda şans oyunlarında git gide şansı artan iller arasında yer aldığını dile getiren Tuncay Çeliker, her geçen gün yeni ve farklı miktarlarda ikramiyeler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Isparta’nın şanslı bir il olduğunu belirten Çeliker, “Daha önce 5 kez farklı tutar ve miktarlarda 5 kez ikramiye verdik, bu altıncı oldu. 40 milyon TL, 2 milyon TL, 1 milyon 700 bin TL, yaklaşık 2 ay önce de bayi olarak 6 milyon TL de bayi kazanan bileti satmıştık. Şimdi de son çekilişte 200 bin TL isabet eden bileti sattık” dedi.

Çeliker, “Bana göre Isparta, en şanslı iller arasında yer alıyor. Şu anda Ankara ve İstanbul’u geçtik. Bizim Isparta’ya çıkan ikramiye, oralara o kadar çıkmıyor” diye konuştu.

“Bir kebap söylese bile memnun oluruz”

Bayilerinde sattıkları bilet sayesinde son çıkan ikramiyenin sahibine iyi dileklerde bulunan Çeliker, “Çıkan arkadaşa hayırlı olsun diyoruz. İnşallah, Isparta’mıza hayırlı bir şeyler yapmayı düşünüyordur ve parasını hayırlı yerlerde harcar. Biz kendimiz için ikramiyeden bir şey istemiyoruz ama şuradan bize bir kebap söylese bile memnun oluruz, o bile yeter” şeklinde konuştu.

Tekrar büyük ikramiye bileti satma hedefi

Önceleri birçok ikramiye kazandıran bayisinde en çok vermek istediği ikramiye sorusunu yanıtlayan Çeliker, “Zaten biz daha önce de 40 milyon TL büyük ikramiye isabet eden bileti bu bayiden sattık. Sınırımız yok. Yine, Milli Piyango’nun vermeyi hedeflediği en büyük ikramiye isabet edecek olan bileti satmayı hedefliyoruz” dedi.

“Isparta dışından ‘Şanslı büfeniz’ diye bilet almaya geliyorlar”

Çeliker, Isparta’ya sürekli ikramiye çıkmasının başka illerde şans oyunları oynayanların da dikkatini çektiğini bu yüzden Isparta’ya gelerek özellikle kendisinden Isparta bileti aldıklarını da ifade ederek, “Isparta, hem öğrenci hem de asker ağırlıklı bir il olduğu için dışarıdan bilet almaya gelenler de oluyor. Direkt ‘Siz şanslı büfesiniz’ diyerek gelenler de var. Gelenler bize, Isparta’nın şanslı bir il olduğunu belirterek, buraya bilet almaya geldiklerini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

“Isparta’nın tanıtımına katkı olur”

Milli Piyango İdaresi’nin zaman zaman şehirlerin tanıtımına yönelik biletler üzerinde simge ve figürler kullandığını anımsatan Çeliker, Isparta’nın gül ve halısının da şansıyla birlikte bu şekilde tanıtılabileceğini önerdi.

Yeni basılacak olan biletler için önerilerini sıralayan Çeliker, “Isparta ismi ve gül logosu olabilir, halı ve gül olabilir. Eski yıllarda yapılmıştı, yine yapılsa iyi olur, hem de tanıtıma katkı olur” ifadelerine yer verdi.