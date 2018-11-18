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Polis kontrol noktasından kaçan araçtan uyuşturucu çıktı

Isparta’da yol kontrol noktasından tali yola girerek kaçmaya çalışan otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Isparta'da yol kontrol noktasından tali yola girerek kaçmaya çalışan otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtan uyuşturucu madde çıkarken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Sav kasabasında yol kontrolü yapan emniyet güçleri, bir otomobilin kendilerini fark edince uygulama noktasına gelmeden tali yola kaçtığını fark etti. Otomobili takibe alan polis, kaçmaya çalışan içerisinde R.B. ve B.Ö.'nün bulunduğu otomobili kovalamaca sonucu yakaladı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 2,25 gram, 2, 82 gram ve 0, 18 gramlık 3 paket halinde eroin maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B. ve B.Ö. hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

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