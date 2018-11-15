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Posta güvercinleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

Türkiye genelinde 2019 yılı için memura ek zam talebiyle alanlara çıkan Türk Kamu Sen’e bağlı kamu çalışanları ve sendika üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları mektubu Isparta’da önce posta güvercini, daha sonra da PTT aracılığıyla Beştepe’ye gönderdiler.

Türkiye genelinde 2019 yılı için memura ek zam talebiyle alanlara çıkan Türk Kamu Sen'e bağlı kamu çalışanları ve sendika üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdıkları mektubu Isparta'da önce posta güvercini, daha sonra da PTT aracılığıyla Beştepe'ye gönderdiler.


Türk Kamu Sen üyeleri, memura ek zam talebi için dün Türkiye genelinde alanlara çıkarak basın açıklaması yaptı.


Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen çağrı etkinliğinde, memura ek zam için basın açıklaması ve hükumete çağrı yapan Kamu Sen üyeleri Isparta'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdıkları mektubu güvercinlerle Ankara'ya gönderdi.


Isparta Hükumet Caddesi'ndeki PTT binası önünde basın açıklamasını gerçekleştiren Türk Kamu Sen İl Temsilcisi Ali Balaban, kamu çalışanlarıyla birlikte yazdıkları ek zam talebini içeren mektupları, posta güvercinleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi. Gerçekleştirilen etkinlik sırasında renkli görüntüler yaşandı.


Kamu çalışanları daha sonra PTT binasına girerek mektupları Beştepe'ye gönderdiler.

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