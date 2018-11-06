Prenses Tatiana'dan gül kenti Güneykent gezisi

Danimarka ve Yunanistan Kraliyet ailesinden Prens Nikolaos'un eşi Prenses Tatiana, Isparta'nın gül ile özdeşleşen Gönen ilçesine bağlı Güneykent kasabasına geldi.

Ispartalı iş adamı Barış Gümüş'ün misafiri olarak kente gelen Prenses Tatiana, gül bahçeleri, gül müzesi GÜZE, Gül Evi, Gülbirlik gül yağı fabrikası ve Gülderen Kadınlar Kooperatifi'ni gezdi.

Prenses Tatiana ve beraberindekilere Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün rehberlik ve eşlik etti.

Prenses Tatiana'nın beldesinde yaptığı geziyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gözgün, “Prenses Tatiana'yı Güneykent'imizde ağırlamak bizim için büyük bir onur ve gurur olmuştur. Hayırlara vesile olması temennisi ile ziyarete sebep olan herkese kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.