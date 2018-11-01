Radyo SDÜ yeniden yayında

'Dinlediğiniz müzik sizin kadar seçkin olsun' sloganıyla hareket eden radyonun, Isparta'da 'FM 97.0' bandından ve internet ortamında 'radyo.sdu.edu.tr' adresinden günün her saatinde reklamsız yayına devam edeceği aktarıldı.

Radyo SDÜ'nün FM 97.0 bandından yeniden yayına başlaması nedeniyle SDÜ Ertokuş Bey Dersliklerinde Radyo SDÜ açılış programı düzenlendi. Düzenlenen kokteyle SDÜ'nün 2. Dönem emekli Rektörü Prof. Dr. Mehmet Lütfü Çakmakçı, 3. Dönem Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ve hâlihazırdaki 5. Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile Ziraat Bankası Isparta Şube Müdürü İsmet Öztürk, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

SDÜ Radyo- Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (RATEM) Müdürü Öğretim Görevlisi Yasin Öztürk, yaptığı açıklamasında ”Bu kurumun tekrar ayağa kalkıp yürümeye başlaması için çok çaba harcandı. Çok emek verildi. Herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Kurdeleyi SDÜ'de görev yapan 3 rektör birlikte kesti

Kokteyl ve konuşmaların ardından SDÜ Doğu Yerleşkesi Ertokuş Derslikleri'nde 3 dönem rektörleri Çakmakçı, Baydar ve Çarıkçı ile Ziraat Bankası Isparta Şube Müdürü İsmet Öztürk konuşlandırılan Radyo SDÜ'nün açılışını beraber yaparak kurdelesini kestiler.

Çarıkçı: “Öğrencilerimiz için burası bir okul ve bir ekol”

Radyo SDÜ'yü yeniden yayın hayatına kazandırdıklarını belirterek, test yayınlarına yaklaşık 2 hafta önce başladıklarını kaydeden SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, “Bugün resmi açılışımızı yaptık. Aslında bu radyomuzun ikinci açılışı. 1994 yılında kurulan ve 2006 yılına kadar düzenli yayın yapmış bir radyo, sonra Polis Radyosu ile beraber yayın yaptı. Fakat, hukuki mevzuattan dolayı bir dönem ara verildi. Şimdi, bu seneden itibaren Radyo SDÜ olarak yayında. Bizim için çok önemli, çünkü çok köklü bir radyoyu tekrar Isparta'nın gündemine taşımış olduk. Yayıncılık hayatına çok değerli bir kurum daha katılmış oldu. Aynı zamanda öğrencilerimiz için bir okul burası. İletişim Fakültesi, Meslek Yükseokullarımızdaki öğrencilerimiz için burası bir okul ve bir ekol. Onlar içinde onlarca part time olarak çalışan ve daha sonra sektöre buradan girmiş olanlar var” şeklinde konuştu.

“Televizyon yayıncılığına da devam edeceğiz”

Rektör Çarıkçı gazetecilere yaptığı açıklamalarının devamında, “Uluslararası standartlarda bir radyo burası, Türkiye standartlarının üstünde bir radyo. Alt yapısı çok modern bir radyo. Güzel ve nitelikli bir yayın yapacak. Önümüzdeki günlerde de, televizyon iznimiz de var zaten; onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili de bir platform yayıncılığı gibi modern anlamda televizyon yayıncılığına da devam edeceğiz. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.