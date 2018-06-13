Ramazan Bayramı mesajları

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Günaydın, “Milletçe, bize sevgimizi, birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı en güçlü şekilde ortaya koyma fırsatı veren bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

“Trafik kurallarına uyulması en büyük temennimiz”

“Bayramlar, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı müstesna zamanlardır” diyen Günaydın, “Milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için büyük fedakârlıklarda bulunmuş şehit ailelerimizi ve gazilerimizi böylesine anlamlı günlerde ve her zaman hatırlamak, acılarını paylaşmak, ayrıca hasta, engelli ve muhtaç olanlara yardım ederek ziyarette bulunmak hepimizin en önemli görevidir. Bayram ziyaretleri münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmalarını, sevdikleri ile birlikte huzurlu bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir. Bu vesile ile tüm Ispartalı hemşehrilerimin, ilimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın, şehit ailelerimizin ve 15 Temmuzdaki hain kalkışma sırasında şehadet mertebesine ulaşan Demokrasi Şehitlerimizin ailelerinin, bütün gazilerimizin ve basın mensuplarımızın aile ve yakınlarının Mübarek Ramazan bayramını tebrik eder, sevgi ve saygılar sunarım.”

Yusuf Ziya Günaydın: “Bayramlaşmada sadece bedenler değil, kırılan kalpler de onarılacak”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise “Mübarek Ramazan ayının nimet ve ibadetlerini idrak ettiğimiz bir aylık süreden sonra bayramla bütünleşmek ve bayram günlerinin coşkusunu derinlerimize çekmek eşsiz bir manevi haz ve değerdir. Ramazan Bayramı orucun mükâfatı, dayanışma ve yardımlaşma hissiyatının, hatır sorma ve gönül alma hasletlerinin emsalsiz bir kaynağıdır. Bayramlaşmada sadece bedenler sarılmayacak, sadece eller tutuşmayacak; aynı zamanda kırılan kalpler onarılacak, incinen birlik ve beraberlik duyguları helalleşecektir” ifadelerini kullandı.

“Yaşama mücadelesi veren soydaşlarımızın ve zor günler geçiren İslam âleminin Ramazan Bayramını kutlarım”

Başkan Günaydın, “Bayram; buluşmanın, barışmanın ve beraberliğin öğütlendiği; küslüğün, dargınlığın ve ayrı düşmenin yerildiği mukaddes bir dönemin adıdır. Büyükleri hürmetle hatırlamanın, küçükleri içtenlikle sevmenin, her yaş ve düzeyde karşılıklı muhabbet yolları inşa etmenin sırrına bayramla birlikte erişilmektedir. Gönüllerdeki tortular bayramın içerdiği derin mana sayesinde temizlenmekte, kalplerdeki perdeler ve zihinlerdeki yapay engeller bayram günlerinin tesiriyle ortadan kalkmaktadır. Ramazan Bayramı’nın, insanımız arasına ekilmeye çalışılan ayrık otlarının temizlenmesi hususunda bir fırsat; yapay, kısır ve sonu olmayan tartışmaların bitirilmesi noktasında bir eşik olmasını özellikle temenni ediyorum. Bu vesile ile aziz hemşehrilerimizin, komşu coğrafyalarda yaşayan Türkmen kardeşlerimizin, Dünya’nın neresinde olursa olsun hali hazırda yaşama mücadelesi veren soydaşlarımızın ve zor günler geçiren İslam âleminin Ramazan Bayramını en iyi dileklerimle kutluyor, Cenab-ı Allah’tan esenlikler temenni ediyorum. Ayrıca, vatan ve millet uğruna aramızdan ayrılan aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet dilerken; tüm şehit analarının, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının da bayramlarını dualarımla birlikte tebrik ediyorum.”