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31 Mayıs 2018 16:08

Ruslar, depo ve bahçeleri inceledi

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’ne gelen Rusya Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Karantina Servisi yetkilileri Soğuk hava depoları ve bahçelerde incelemelerde bulundu.

Ruslar, depo ve bahçeleri inceledi

31 Mayıs 2018 16:08


Rusya Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Karantina Servisi yetkilileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sınır Kontrol Daire Başkanlığında görevli Mühendisler ile birlikte Eğirdir ilçesi’nden Rusya’ya ihracat gerçekleştiren Soğuk hava depoları ile bahçelerde incelemelerde bulundu.


Eğirdir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Uğur Turgut, geçtiğimiz sezonda Rusya’ya toplamda 23 bin ton elma ihracatının gerçekleştirildiğini belirterek, Rus heyete soğuk hava depoları ve elma üretimi ile ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.




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