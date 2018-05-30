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30 Mayıs 2018 15:41

Sağanak yağışta biriken sular kaldırım seviyesini aştı

Isparta’da etkili olan sağanak yağış vatandaş ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Sağanak yağışta biriken sular kaldırım seviyesini aştı

30 Mayıs 2018 15:41


Isparta’ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ana yollarda kaldırım seviyesini aşarken, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlara da zor anlar yaşattı. İl merkezinde bir anda bastıran yağışla birlikte, sokaktaki vatandaşlar kendilerini kapalı alanlara attı.



Otobüs bekleyen öğrenciler zor anlar yaşadı


Yoğun sağanak yağış nedeniyle kentte yaklaşık 1 saat boyunca hayat durma noktasına geldi. 6 Mart Caddesi üzerinde üniversiteye gitmek üzere otobüs bekleyen öğrenciler, kapalı duraklara sığınırken, yağış nedeniyle cadde üzerinde oluşan su birikintileri zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle ilerlemeye çalışan araçlar da daha yavaş seyretmek durumunda kaldı.


Kentte etkili olan yağış nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 10 ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin baskınlara müdahale ettiği ve ciddi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.



Meteoroloji uyarmıştı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada bugün akşam saatlerine kadar Isparta, Burdur, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Uşak çevreleri ile Antalya’nın iç ve dağlık kesimlerinde görülecek sağanak ve gökgürültülü sağanağın kuvvetli olmasının beklendiğini bildirerek vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunulmuştu.




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