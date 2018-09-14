'Sağlık Ekonomisi' alanında Türkiye'nin önemli bir açığı kapatılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 100/2000 Doktora Burs Programı ile 'Geleceğin Türkiyesi için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi' başlattı. Türkiye'nin akademisyen ve uygulamada önemli derecede açığı olan 'Sağlık Ekonomisi' alanında Süleyman Demirel Üniversitesi'de (SDÜ) önemli görev üstleniyor.

Türkiye'nin küresel rekabeti açısından gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak alanlarda nitelikli insan yetiştirmek ve bilgi üretmek gayesiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan 100/2000 Doktora Burs Programı'nda SDÜ de önemli görevler üstlendi. Türkiye için öncelikli alan kapsamında değerlendirilen Sağlık Ekonomisi için SDÜ'ye verilen 5 kontenjan yüzde 100 oranında doldu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Erdem, YÖK'ün de 'Öncelikli alan' şeklinde tanımlayıp bilimsel olarak tedbir aldığı 'Sağlık Ekonomisi' konusunda Türkiye'de önemli bir eksikliğin bulunduğunu söyledi. 'Sağlık Ekonomisi'nin multidisipliner bir alan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdem, ''Türkiye'de sadece 'Sağlık Ekonomisi' ile ilgili eğitim veren bir alan yok aslında. Konu iktisatçılar ile sağlık yönetiminin ilgi alanına giriyor. Bizim müfredatımızda lisans, yüksek lisans ve doktorada Sağlık Ekonomisi şeklinde bir ders var. İktisatçılarda daha çok seçmeli ders olarak var. YÖK 'Sağlık Ekonomisi'nde 100/2000 Öncelikli Alan Çağrısı'na çıktığı an başvuruda bulunduk. Zira SDÜ İİBF'de yapılan tezlerden bir kısmı direkt 'Sağlık Ekonomisi' ile ilgiliydi. Özellikle Doç. Dr. Vahit Yiğit'in tezi bu alandı. Bu altyapı ile birlikte YÖK'e teklifte bulunduk. YÖK, SDÜ, Düzce, İstanbul Medeniyet, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin teklifini kabul etti. Bize ayrılan kontenjan 5 idi. Kontenjanın tamamı dolmuş durumda. SDÜ olarak biz Sağlık Ekonomisi Doktora Programı'nı 'büyük bir proje' olarak görüyoruz. Süreç sonunda Türkiye'de uzmanlar yetişecek. Bu burs programına kayıt yaptıran öğrencilerimizden beklentilerimiz fazla. Onlar için her türlü desteği seferber edeceğiz. Zira rutin, sıradan bir program değil. Dışa açık. Sektör ve diğer üniversiteler ile de irtibatlı olacağız. Süreç sonunda YÖK'ün de vurguladığı gibi Türkiye'nin öncelediği bir alanda önemli bir açığın kapatılmasında katkımız olacak. Türkiye için çok değerli, verimli ve faydalı bir proje üzerinde çalışmalar yaptığımız için kıvançlıyız'' değerlendirmesinde bulundu.

Etkin, verimli sağlık politikalarının oluşturulması için

YÖK 100/2000 Öncelikli Alan Doktora Burs Programı kapsamında SDÜ'de açılan Sağlık Ekonomisi Projesi Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahit Yiğit de şu saptamalarda bulundu; “Türkiye'de 'Sağlık Ekonomisi' ile ilgili akademisyen ve uygulayıcı çok yetersiz sayıda. Hali hazırda Türkiye'de birkaç biliminsanı var bu alanda çalışan. Bu programlar daha çok yabancı ülkelerde 'Sağlık Ekonomisi Doktora Programı' şeklinde var. Türkiye'de bu bariz bir eksiklikti. YÖK, özellikle ilaç sektörü başta olmak üzere kaynak kıtlığının yaşandığı sağlık birimlerinde bu ihtiyacı gidermek ve geleceğin nesillerini yetiştirmek üzere, ‘Öncelikli Alan' ilan etti ve Doktora Burs Programı açtı. Bu program birinci aşamada üniversitelerdeki eğitim- öğretime faydası olacak. İkincisi de sektör için büyük bir uygulama avantajı sağlayacak. Zira sağlık kaynaklarının tüketildiği bütün alanlarda 'Sağlık Ekonomisti'ne ihtiyaç var. Kaynakların daha etkin, verimli kullanılması için bilimsel çalışmalara gerekiyor. “