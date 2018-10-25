Sağlık Personeline ‘Bağımlılıkla Mücadele' Konferansı

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı kapsamında Sağlık çalışanlarına yönelik ‘Bağımlılıkla Mücadele' konulu konferans düzenlendi.

Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Eğirdir ilçesi Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı kapsamında Sağlık çalışanlarına yönelik ‘Bağımlılıkla Mücadele' konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansta Yeşilay Isparta Şubesi Eğitim Birimi Başkanı ve Isparta Uygulamalı Bilimler Rektörlük Özel Kalem Müdürü Ahmet Aydın, Sağlıklı Yaşam, Teknoloji Bağımlılığı ve Tütün Bağımlılığı konusunda sağlık çalışanlarını bilgilendirdi.

Bağımlılıkla mücadele etmenin En önemli yolunun hiç başlamamak olduğunu ifade eden Aydın, “En iyi yaşam sağlıklı yaşam. Bağımlılıkla mücadele etmenin en önemli yolu hiç başlamamaktır” dedi. Aydın, “Bütün bağımlılığın noktası sigara ile başlıyor. Tek tek içilen bir sigara bile yüzde 8-85 oranında bağımlılık yapıyor. Çocuklarda ilk sigaraya başlama olayı aile içinde başlıyor. Örneğin bir anne ya da baba al oğlum, al kızım şu parayı bana sigara al gel demesi bile çocuğun gelecek yıllarda sigaraya başlamasına vesile oluyor. Anne baba sigara içiyorsa, maalesef çocukları da özenerek ileriki yaşlarda sigaraya başlıyor” diye konuştu.

Günümüzdeki en tehlikeli bağımlılığın ‘Teknoloji Bağımlılığı' olduğuna dikkat çeken Ahmet Aydın, özellikle cep telefonları ile tabletlerin devreye girmesiyle her çocuğun elinde bir akıllı telefon, tablet olmaya başladığını belirterek, “Bundan dolayı her çocuk kendi odasına çekildi, anne ve babadan kopuk, belki sosyal medyada binlerce arkadaşı var ama yapayalnız. Çocukları teknolojiye alıştıranlar maalesef biz anne ve babalar. Burada annelere biraz daha fazla yüklenmek gerekiyor. Anneler kendi günlerinde, arkadaş toplantılarında rahat konuşabilmek için çocuklarına cep telefonu ve tablet veriyorlar. Çocuğun tableti açmasının ve 1-2 hareket yapmasından dolayı aileler onun çok zeki olduğunu zannediyorlar. Oysaki o zekilik göstergesi değil. Anne ve babalar çocuklarına eğitim verme yerine onları tabletlerin eline bırakıyorlar” şeklinde konuştu.

Teknoloji konusunda en ileri olan ülkelerden birisi olan Japonya'da 12 yaşından küçük çocuklara cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihaz satışının yapılmadığını dile getiren Aydın, “12 yaşından önce çocukların ailelerle vakit geçirmesini öneriyorlar. Onlar teknolojinin zararlarını bildikleri için kontrollü şekilde çocuklarına teknolojiyi kullandırıyorlar” dedi.

Ahmet Aydın, “Maalesef ki kadınlar Sosyal Medya, Erkekler ise Oyun bağımlısı. Anne ve baba olarak çocuklarınıza kesinlikle telefon, tablet vermeyin. Çocuklarınıza telefon tablet yerine, onların ruhuna, kalbine dokunacak şeyler yapın” diye konuştu.

Aydın'ın konuşmasının ardından Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Tuncay Çakır, “'Madde bağımlılığı nedir?', 'Bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir?', 'Sokak satıcıları nasıl tanınır?', “Narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekânların nereler olduğu, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler” konularında sağlık personelini bilgilendirdi.