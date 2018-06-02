Şah damardaki kibrit kutusu büyüklüğündeki tümör temizlendi

Isparta Kuleönü kasabasında yaşayan ve farklı merkezlere giderek beynindeki tümörden kurtulmaya çalışan 31 yaşındaki Betül Aydınlı, son olarak SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkik ve çekilen filmlerin ardından hastada glomus tümörü diye adlandırılan, şah damarından köken alan tümörle karşılaşıldı. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan İbrişim, hastanın şah damarının bütün dallarını saran kibrit kutusundan büyük tümörü başarıyla aldı. Operasyonun ardından 2 gün serviste kalan Aydınlı, taburcu edildi.

"Beyinde hasar, felç ve ölümle sonuçlanabilirdi"

Zorlu operasyonu gerçekleştiren SDÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan İbrişim, hastanın şah damarının bütün dallarını saran tümörü temizlemenin zorluğuna dikkat çekti.

Hastanın beyin dolaşımında bir sorun olduğunu dile getiren Prof. Dr. İbrişim, "Bir anomali vardı, bu da sağ ve sol beynin kan akımlarının birbirine bağlantılı olmamasıydı. Bu durum ameliyatı bir kat daha riskli hale getiriyordu. Çünkü, ameliyat sırasında bu damara yapılacak müdahalede beynin sol tarafının akımının ileri derecede azalması tehlikesi vardı ve bu da beyinde hasar, felç ve ölümle sonuçlanabilirdi. Yaşanan durum tıp literatüründe çok az rastlanan bir olgudur. Biz, hastanın şah damarının bütün dallarını saran yaklaşık 7x4 santimetrelik tümör dokusunu hayatsal öneme sahip damardan tamamen temizledik. 2’nci gün taburcu ettiğimiz hastamızın durumu gayet iyi. Başarıyla sonlandırdığımız ameliyatın bir başka özelliği de Isparta’da bu büyüklükte ve bu şekilde bir tümörün daha önce opere edilmemiş olmasıdır" diye konuştu.

"Sağlığıma kavuştum"

Sağlığına kavuşan Betül Aydınlı ise hastalığı süresince çok zor dönemler geçirdiğini hatırlatarak, "Hep bana ‘ameliyat edilemez’ denildi. Doktorumuz Erdoğan İbrişim’den Allah razı olsun, birçok merkezin yapmaya göze almadığı ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. Şu an sağlığıma kavuştum kendisinden Allah razı olsun ayrıca tüm SDÜ Hastanesi çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi.