Sahnede beyin kanaması geçiren soliste ilk yardım yapan milletvekili: "Öncelikle hekimiz, doktor olarak görevimi yaptım"

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru ve İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, "Tabii ki doktor olarak görevimi yaptım. Tabii ki öncelikle biz hekimiz. Ben ayrıca Isparta milletvekili olarak, Isparta'da yaşayan bir vatandaşımızın iyileşmesinde bir katkım olduysa ne mutlu bana" dedi

Isparta IGİAD tarafından derneğe yeni kayıt yaptıran 8 üye için rozet takma töreni düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde Isparta Musiki Derneği de bir konser verdi. Konserin ikinci bölümünde, koroda solistlik yapan Nuri Ağırbaş, aniden fenalaştı. Ayakta duran solist Ağırbaş, önce önündeki kadın solistin üzerine, sonra da yere düştü. Başını yere çarpan Nuri Ağırbaş'a ilk tıbbi müdahaleyi Aylin Cesur ve Dahiliye Uzmanı olan eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur birlikte yaptı.

Düşme sonrası yüzü kan içinde kalan ve dili boğazına kaçtığı anlaşılan solistin nabzını kontrol eden Aylin Cesur ve eşi, soliste ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Gelen sağlık ekibine hasta hakkında bilgi veren milletvekili Cesur ve eşi, ambulansta hastaya refakat ederek SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kadar gitti.

Başını yere çarpıp beyin kanaması geçirdiği belirlenen solist, hastanede ameliyata alındı.

"Çok üzgünüm ama bizim orada bulunmamız da şans oldu"

Yaşanan olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan 9.Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in de doktorluğunu yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "Öncelikle böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Tabii bizim orada hekim olarak bulunuyor olmamız da yüce Allah'ın takdiri, vatandaşımız için de şans oldu. Vatandaşımızın sağlığının yoğun bakım şartlarında da olsa kontrol altında olduğunu ve iyiye gittiği haberini de vermek istiyorum" dedi.

"Profesör olan eşimle ilk müdahaleyi birlikte yaptık"

Olayı anlatan Milletvekili Dr. Aylin Cesur, "Isparta Genç İş Adamları Derneği'nin düzenlediği bir ödül töreni ve konserdi. Bizi de davet etmişlerdi. Bakanlarımız ve davetlilerle birlikte katılmıştık. Biz buna ani senkop deriz, bir anda yukarıdan bir yerden, yüzüstü vatandaşımız yere düştü ve yüzü gözü dağıldı. Çok ciddi bir travma oldu. İlk gittiğimizde nabzı yoktu. İlk müdahaleyi yaptık. Benim zaten acil müdahale konusunda özel uzmanlığım var. Eşim Prof. Dr. Mustafa Cesur ile ilk müdahaleyi yaptık. Yanımızda hemşire arkadaşımız vardı. Ambulans geldi ve ambulansla hastaneye giderken de ilk tedavisini yaptık. Durumu kontrol altına aldıktan ve stabilize ettikten sonra, üniversite hastanesinde acildeki hocalarımıza teslim ettik" diye konuştu.

"Sabaha kadar her saat başı ameliyata giren doktorlardan bilgi aldım"

Solistin beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca ameliyata alındığını ve kendisinin de sabaha kadar saat başlarında doktorlardan bilgi aldığını aktaran Milletvekili Cesur, "Detaylı araştırma sonucunda, vatandaşımızın düştüğü zaman bir beyin kanaması geçirdiği tespit edildi ve gece acil ameliyata alındı. Ben, gece sabaha kadar saat başı ameliyattaki doktorlarla sürekli konuşarak durumunu takip ettim. Biraz önce de yoğun bakımdaki doktorumuzdan da bilgi aldım. Şu an her şey stabil, uyandırmayı düşünüyorlar. Acil şifa diliyorum. Başına gelen çok büyük talihsizlikti ama yüce Allah bundan sonrasında şifa verir. Tedavisi de emin ellerde yapılıyor. İnşallah daha iyi haberlerle sizin karşınızda oluruz" şeklinde konuştu.

"Öncelikle hekimiz, doktor olarak görevimi yaptım"

Cesur, milletvekili olmasının yanında öncelikle hekim olduğuna vurgu yaparak, "Tabii ki doktor olarak görevimi yaptım. Tabii ki öncelikle biz hekimiz. Ben ayrıca Isparta milletvekili olarak, Isparta'da yaşayan bir vatandaşımızın iyileşmesinde bir katkım olduysa ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.