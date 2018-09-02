Sakin Şehir Eğirdir’de triatlon heyecanı

Eğirdir Triatlonu, Eğirdir Liman bölgesinde devam ediyor.

Eğirdir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile yapılan ve 2 gün sürecek olan yarışların son gününde toplam 139 sporcunun startı verildi. Eğirdir Belediyesi Başkanı Ömer Şengöl, Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Triatlon Federasyonu’nun yöneticileri startı hep birlikte verdi.

Triatlonda 2. gün yarışları öncesinde teknik toplantı ve makarna partisi gerçekleştirildi. Konuşmasının arından sporculara teknik bilgiler verildikten sonra Eğirdir Canada’da sporculara Eğirdir Belediyesi tarafından makarna partisi verildi. Köfte, makarna, ayran ve meyveden oluşan menüde sporcular enerji depoladı. Yarışlarda, sporculara Eğirdir Belediyesi tarafından su, meyve ve içecek ikramları verildi.

Yarışma kategorilerine göre sporcular, önce yüzecek, sonra bisiklete binecek sonra da koşarak yarışı tamamlayacak. Paralimpik 750 metre yüzme, 20 bin metre bisiklet, 5 bin metre koşu dalına tek başına katılan Paratriatlet Abdulkadir Özoğul da engelde sınır tanımadı ve yarışları tamamladı.