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05 Eylül 2018 15:46

Sakin Şehir unvanlı Eğirdir’de dezenfeksiyon savaşı başlatıldı

Sakin Şehir (Cittaslow) unvanlı Eğirdir’de insan sağlığını tehdit eden her türlü mikroorganizmaya karşı adeta savaş açıldı.

Sakin Şehir unvanlı Eğirdir’de dezenfeksiyon savaşı başlatıldı

05 Eylül 2018 15:46


Eğirdir Belediyesi, bünyesindeki sosyal tesis alanlarında ve yaşam alanlarında, insan sağlığını tehdit eden her türlü mikroorganizmaya karşı dezenfekte çalışmaları başlattı.


Çöp konteynırları, çöp kamyonları, cami tuvaletleri, sosyal tesisleri, yüzde 100 yerli üretim olan Türk Malı ürünleriyle hijyenik hale getiriliyor.


Özel bir kimya şirketi ile yürütülen çalışmalarda, eğitimleri tamamlanan belediye personeli belediyenin sosyal tesis alanlarında ve yaşam alanlarında, insan sağlığını tehdit eden her türlü mikroorganizmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri ürünlerin kullanıldığı temizlik çalışmalarının sertifikası da oluşturuldu. Kuvveli asit ve baz içeren Türk malı yerli temizlik ürünleri ile mikro organizmaların yok edilmesi için çalışmalar sürüyor.


“Daha temiz daha güzel bir Eğirdir için”


Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Güzel ilçemizi daha temiz hale getirmek için çalışma başlattık. Günlük rutin yapılan temizlik çalışmalarına yeni bir uygulama daha getirdik. Gözle görülen çöplerin yanı sıra gözle görülmeyen tehlikeli maddelerin temizlenmesi için de gereken hijyen çalışmaları başladı. Daha temiz daha güzel bir Eğirdir için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.




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