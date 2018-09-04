Tarım ve Orman Bakanlığı, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, Şarkikaraağaç Belediye Başkanlığı, Çarıksaraylar Belediye Başkanlığı, Çiçekpınar Belediye Başkanlığı desteği ve Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) öncülüğünde, Şarkikaağaç Kızıldağ Tanıtım Festivali düzenlendi.

“Sağlıklı Bir Nefes İçin” sloganıyla düzenlenen festivalin açılış töreni, 1 Eylül 2018 Cumartesi günü Kızıldağ Milli Parkı’nda gerçekleştirildi.

Açılış törenine Şarkikaraağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Ulutaş ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında 2 Eylül Pazar günü ise “Sağlıklı Bir Nefes İçin Doğa Yürüyüşü” gerçekleştirildi.