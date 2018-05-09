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09 Mayıs 2018 14:46

SD Havalimanı’nda 4 ayda, 58 bin 916 yolcu ile 727 ton yük taşındı

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Isparta Süleyman Demirel (SD) Hava Limanı’nda yılın ilk 4 ayında toplam 58 bin 916 yolcu taşıması ile 727 ton kargo taşıması gerçekleştiğini açıkladı.

SD Havalimanı’nda 4 ayda, 58 bin 916 yolcu ile 727 ton yük taşındı

09 Mayıs 2018 14:46


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Nisan Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 7 bin 933, dış hat yolcu trafiği yüzde 88 artışla 10 bin 296 oldu. Yolcu trafiği 2018 yılı Nisan ayında 43 artışla toplam 18 bin 229’e yükseldi.



İniş - kalkış yapan uçak trafiğinde artış


Isparta SD Havalimanı’na 2018 yılı Nisan ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 928 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 103 oranında artışla 67 olmak üzere bin 995 olarak kayıtlara geçti.


SD Havalimanı’nda Nisan ayı boyunca taşınan yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 65 oranında artışla 232 ton olarak gerçekleşti.



Yolcu taşımasında bir önceki yıla göre yüzde 50 artış


DHMİ’den yapılan açıklamaya göre, “Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’ndan 2018 yılı Nisan sonu gerçekleşmelerine göre; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 58 bin 916 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 6 bin 22’ye, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 76 artışla 727 tona ulaştı” denildi.




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