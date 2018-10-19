SDÜ '6. Örgütsel Davranış Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'nın Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini yaptığı 'Örgütsel Davranış Kongresi'nin 6'ncısı 2-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

6. Örgütsel Davranış Kongresi 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde SDÜ ev sahipliğinde düzenlenecek. Kongre öncesi 1 Kasım Perşembe günü 10.00 - 17.00 saatleri arasında 'uluslararası endekslerde makale yayınlamak' üst başlığı ile atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. 1 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Pınar Bayhan Karapınar, 'makale yazımında ve ders seçiminde temel öneriler' başlıklı atölyeyi yönetecek. Yine aynı gün Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selin Metin Camgöz, 'metodolojide kritik hususlar' konusunu ele alacak.

Liderliğe yeni bakış açıları

Kongrede önemli başlıklarda konferans ve özel oturumlar gerçekleştirilecek. Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeynep Aycan 'Kim lider olmak ister, kim istemez? Liderliğe yeni bakış açıları' başlıklı konferans verecek.

Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İnci Erdem, 'örgütsel davranış alanında yeni/yinelenen tartışmalar' başlıklı açılış konuşmasını gerçekleştirecek. 6. ÖDK'da Doç. Dr. Gürcan Papatya'nın yönetiminde 'Örgütsel davranış alan yazınının Dünya ve Türkiye'deki aktualitesi' başlıklı özel bir oturum yapılacak.