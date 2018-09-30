SDÜ ailesine ek yerleştirmeden 448 yeni üye daha

448 öğrenci ek yerleştirme ile SDÜnün ön lisans ve lisans programlarına daha kayıt hakkı kazandı. Böylelikle 2018-2019 akademik yılında SDÜye yerleşen öğrenci sayısı 6 bin 806ya erişti.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre, Süleyman Demirel Üniversitesine kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS ek yerleştirme sonucunda SDÜnün önlisans programlarına 160, lisans programlarına ise 288 olmak üzere 448 öğrenci kayıt hakkı kazandı.

2018 Yılı YKS sonuçlarına göre Süleyman Demirel Üniversitesine yerleşen öğrenci sayısı böylelikle 6 bin 806ya erişti.

Önlisansta 163 kontenjanın 160'ı doldu

İlk yerleştirmelerin ardından ön lisans programlarında 163 kişilik kontenjan açık kalmıştı. Ek yerleştirme sürecinde adayların 160ı SDÜnün ön lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazandı.

SDÜnün lisans programlarına ise ek yerleştirme ile 288 öğrenci kayıt hakkı kazandı.

Süleyman Demirel Üniversitesinin önlisans programları doluluk oranı yüzde 99.94 olarak gerçekleşmişti. Yerleştirme sonrası doluluk oranı ise ek yerleştirmeler hariç yüzde 90.37 şeklinde kayıt edildi.

SDÜnün lisans programları yerleştirme sonrası doluluk oranı ek yerleştirmeler hariç yüzde 75.94 idi.

2018 ÖSYM Tercih Kılavuzu'nda SDÜye 8 bin 051 kontenjan verilmişti. Bu kontenjanların 6 bin 806sına kayıt yapıldı. Böylelikle doluluk oranı ek yerleştirmeler hariç yüzde 78.97 olarak gerçekleşti.

SDÜnün Tıp, Diş, Hukuk, Mimarlık, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, İlahiyat Fakültesinin kontenjanlarının tamamı doldu. İletişim, Mühendislik, Eğitim, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri de kontenjanlarının tamamına yakınını doldurdu.