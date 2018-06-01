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01 Haziran 2018 09:36

SDÜ, ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na giren ilk 18’deki Türk üniversiteleri arasında

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Hollandaki Leiden Üniversitesi tarafından yapılan yayın üretme ve bu yayınlara yapılan atıflara göre dünya sıralamasında, Türkiye’den listeye giren ilk 18 üniversite arasında yer aldı.

SDÜ, ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na giren ilk 18’deki Türk üniversiteleri arasında

01 Haziran 2018 09:36


Hollanda’daki Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren CWTS Leiden Sıralama Sistemi ‘2018 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması’ açıklandı. 2013- 2016 yılları arasında gerçekleştirilen yayınlar ile bu yayınlara 2017 yılı sonuna kadar yapılan atıfların baz alındığı sıralamaya bu yıl ilk kez giren Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Türkiye üniversiteleri arasında 18. sırada yer aldı. SDÜ, dünya genelindeki üniversiteler sıralamasında ise 924. sıraya yerleşti.


Web of Science Veri Tabanındaki kayıtlara göre, dünya genelinde en fazla yayın üreten üniversitelerin dahil edildiği sıralamada, üniversitelerin gerçekleştirdiği yayınlar ve bu yayınlara yapılan atıflar ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri dikkate alındı.




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