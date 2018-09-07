SDÜ ev sahipliğinde Mekan Tasarım İlkeleri Çalıştayı

Çalıştay çıktıları, SDÜ’nün yürütücülüğünde Türkiye’deki devlet üniversitelerinde uygulanmaya başlanan Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) için önemli bir veri kaynağı oluşturacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın tevdi ettiği görev ile devlet üniversitelerinde uygulanmaya konulan “Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis)” projesini hayata geçiren SDÜ 6 Eylül Perşembe günü önemli bir çalışmaya daha imza attı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile SDÜ işbirliğinde ‘Mekân Tasarım İlkeleri Çalıştayı’ düzenlendi.

Yerleşke Mekan Tasarımları Kılavuzu

Isparta Hilton Garden-Inn Hotel’de hayata geçirilen çalıştayda, ilk planda Türkiye’deki devlet üniversitelerinin yerleşkelerinin mekân tasarımları standartları için bir kılavuz oluşturulmaya çalışıldı. Çalıştay oturumlarını yöneten TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Mek-Sis Proje Yürütme Komitesi Başkanı Uzman Tolga Balcı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Devlet üniversitelerinde bundan sonra gerçekleştirilecek yatırımlarda SDÜ tarafından yazılan Mek- Sis’e bakılacağına atıfta bulunan Uzman Tolga Balcı, yıllık ortalama 600 milyon TL tasarruf edileceğinin öngörüldüğünü söyledi. Uzman Balcı, şöyle dedi; “Bugün Mek- Sis Projesi’nin bir ayağı olan ‘Mekan Tasarımı İlkeleri Çalıştayı’nı gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile üniversitelerimizden çok kıymetli uzman ve hocalar mekanların tasarımına ilişkin standartları ele alıyorlar. Mekan tasarımlarını belirlemeye yönelik bir kılavuz oluşturmaya çalışıyoruz. Güzel ve verimli oturumlar gerçekleştiriyoruz. Uzmanlarımız ve hocalarımız gayet kıymetli katkılar sunuyorlar. Buradan aldığımız katkılar ile birlikte oluşturacağımız kılavuz yatırımların tamamlanması anlamında daha verimli bir yol kat etmiş olacağız. Bu tür bilimsel faaliyetlerin devamını bekliyoruz hocalarımızdan.”

“En doğru, etkin ve verimli kaynak kullanımı”

SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan ise “Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek- Sis)” projesini hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Saltan şu saptamalarda bulundu; “Ülkemizin kaynakları sınırsız değil. Elimizdeki kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Üniversiteleri temsil eden ve bütçeyi kullanan kişilerin bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor. SDÜ’nün yürütücülüğünde gerçekleştirilen bu projenin sonucunda ortaya çıkacak en güzel çıktılardan birisi de üniversitelerimizin bu konuda bilinçlenmesi olacaktır. Çünkü hâlihazırda fiziki imkânlar varken yenilerini tekrar inşa ederek bir anlamda kaynak israfı yaratılmış oluyor. T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve yürütücülüğünü SDÜ’nün yaptığı Mek-Sis projesinin en hayati faydası kaynakların doğru, etkin, verimli kullanılması olacaktır. Bu büyüklükte bir kaynak tasarrufu sağladığımız için SDÜ ailesi olarak kıvançlıyız.”

YMESS Kılavuzu Versiyon 2 yayınlandı

TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı himayelerinde ve SDÜ yürütücülüğünde hayata geçirilen Mek-Sis projesi için “Yükseköğretim Mekânları Envanter Sınıflandırma Sistemi” (YMESS) Kılavuzu da yayımlandı.

Mekan Tasarım İlkeleri Çalıştayı’nda, yükseköğretim mekânlarına yönelik olarak ihtiyaç listeleri oluşturma, optimum mekân büyüklüğünün belirlenmesi, maliyet ve bütçe boyutu ile yenilikçi yaklaşımlar başlıkları tartışıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Canbay Türkyılmaz, ‘üniversitelerin yeni mekan tasarımına ilişkin ihtiyaç listeleri oluşturma’ başlıklı birleşimde önemli bir sunum gerçekleştirdi. Türkyılmaz, üniversite yerleşkelerinin büyüme realitesine uygun olacak şekilde esnek ve gelişime açık olması gerektiğine vurgu yaptı.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zübeyde Özlem Parlak Biçer de üniversitelerin fiziksel mekan kalitesizliği ve yerleşke dağınıklığının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri anlattı. Doç. Dr. Biçer, yatırım planlama sürecinde karşılaşılan zorlukları analiz ettiği sunumunda, yapı denetim sisteminden iş güvenliği ve işçi sağlığı; Kamu İhale Kanunu’ndan iş teslimine kadar tüm süreçleri analiz eden bir sunum gerçekleştirdi.

Bilim insanları önemli fikirler paylaştı

Okan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Mekan Tasarım İlkeleri Çalıştayı’na katılan bilim insanları birleşim tartışma bölümlerinde yeni sisteme ilişkin önemli fikir ve önerilerde bulundular. İşte satır başları;

“İsim değişikliği önerisi:

Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) ismi ‘Yükseköğretim Yerleşkeleri Yatırım Destek Sistemi’ olarak değiştirilsin. Konuya daha kompakt bir yaklaşım olsun. Sadece fiziki yapılar değil tüm yerleşke unsurları ile birlikte ele alınsın’

Şehir Bölge Planlama:

Proje içerisine şehir bölge planlama da dâhil edilsin

Yükseköğretim kurumlarında fiziki yapılaşma bağlamında rektörlerin tekil kararı ortadan kaldırılsın

Yarışma kültürü yerleşkelere geri gelsin

Eskiden üniversite yerleşkelerine inşa edilecek fiziki yapılar için mimari yarışmalar açılırdı. Yarışma kültürünün yerleşkelere geri gelmesi lazım. ‘Örneğin Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bu hep böyledir.

Karbon etkisi sıfıra indirgenmiş yerleşkeler:

Karbon etkisi sıfıra indirgenmiş yerleşkeler ana hedef olmalıdır.

Enerji konusunda binalar etkin şekilde tasarlanmalıdır. Yerleşke fiziki yapılaşması sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Yeni dönemde Osmaniye ve Kilis’te kompakt yerleşkeler yapıldı. Üniversite yerleşkelerindeki dağınıklık ortadan kaldırılmalıdır.

Yatırımlarda tek ölçü bilimsel düşünce, rasyonel bilgi ve objektiflik olmalıdır.

Bu projeyi mekân gibi bir dar kavramdan çıkarmalıyız. Yaşayan yerleşke için daha kompakt düşünmeliyiz.

Her üniversitenin Yerleşke Master Planı olmalı;

Üniversitelerin genişleme gerçeği var. Dinamik bir yapı üniversiteler. Ve mütemadiyen gelişiyor. Bu bilgiden hareketle her üniversitenin mutlak surette Gelişim Master Planı olmalı.”