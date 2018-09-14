SDÜ Hastanesi hekim kadrosu güçleniyor

SDÜ yönetimi gerçekleştirilen kahvaltı ile 63 yeni hekim kadrosuyla bir araya geldi.

SDÜ Rektörü Prof. Dr.İlker Hüseyin Çarıkçı'nın da katılımı ile gerçekleşen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Murat Ali Dulupçu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Alim Koşar, Dekan Yardımcıları Doç.Dr. Rasih Yazkan, Doç.Dr. Kanat Gülle, Hastane Başhekimi Prof.Dr.Mehmet Yıldırım, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr.Tolga Atay, Doç.Dr.Taylan Oksay, Doç.Dr.Alper Özorak, Doç.Dr. Vedat Ali Yürekli, Doç.Dr.Nesrin Gökben Beceren ve çok sayıda hekim katıldı. Hastanenin en iyi, en kaliteli sağlık hizmetini verdiğini ifade eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Alim Koşar, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi; “Üniversite hastanesi olarak özellikli ameliyatları yapabilen, tedavi hizmetlerini en iyi şekilde verebilen bir sağlık kurumu olarak Isparta ve bölgesine hitap ediyoruz. Yıllardır bu hedefe yönelik yatırımlarımızı gerçekleştirip gelişiyor, büyüyoruz. Hekim kadromuz her geçen gün alanlarında önemli başarılara imza atmış isimlerle büyüyüp güçleniyor.”

SDÜ'nün her geçen gün büyüyüp geliştiğinin altını çizen SDÜ Rektörü Prof. Dr.İlker Hüseyin Çarıkçı ise, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesine yeni katılan hekimlere görevlerinde başarılar diledi.