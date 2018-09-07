SDÜ Hastanesi’nde, hastane öncesi ilk yardım anlatıldı

Hastane Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen halk günü etkinliğinde Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Hamit Hakan Armağan, Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Karaman ile Dr. Öğr. Üyesi Alten Oskay, ilk yardımın önemine değindi.

Acil durumlarda paniğe kapılmadan, sakin kalarak 112’yi aramak gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Karaman, yanlış bilinen müdahaleleri şu şekilde sıraladı; “Epilepsi nöbeti geçiren hastalara soğan ya da kolonya koklatılmamalı, sadece yan çevirmeliyiz”, “bayılan kişilere tokat atılmamalı 112’den yardım istenmeli”, “zehirlenen kişiler kusturulmaya çalıştırılmamalı”, “yanıklara temiz su dışında başka bir şey sürülmemeli.”

Evde yapılabilecek ilk yardım konularına değinen Dr. Öğretim Üyesi Alten Oskay da hava yolu tıkanıkları hakkında bilgi vererek, “Kısmi tıkanıklık yaşayan bireylerden öksürmesini istemeliyiz eğer öksürmüyorsa ve kızarma artıyorsa müdahaleye başlanmalı sırtına sertçe 5 kez vurmalıyız. İkinci manevrada ise arkadan tutarak hastayı yukarı aşağıya doğru 5 kez sertçe silkelemeliyiz. Böylelikle basınçla birlikte akciğerlerden yabancı cismin çıkması sağlanır” dedi.

Oskay, bebeklerde boğulma ve kanayan bölgeye uygulanması gerekenleri anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi Hamit Hakan Armağan da ilk yardım uygulamaları konusunda kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.