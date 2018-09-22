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SDÜ Hastanesi'nde kalp tamiri

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü’nde, nadir merkezlerde yapılan bir ameliyat gerçekleştirilerek, kalp kapağı değişmeden tamir yöntemi uygulandı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde, nadir merkezlerde yapılan bir ameliyat gerçekleştirilerek, kalp kapağı değişmeden tamir yöntemi uygulandı.


20 yıldır mitral kapak yetmezliği hastası olan 62 yaşındaki Ulviye Cingöz isimli hasta, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde geçirdiği başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Isparta'da ilk kez gerçekleştirilen ve sayılı merkezlerde yapılan ameliyatla, hastanın mitral kapağına yapay korda ile tamir uygulandı.


Ameliyatı gerçekleştiren SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erdoğan İbrişim, kalp kapağı değişmeden yapılan ameliyatın oldukça başarılı geçtiğini ifade ederek, ameliyatın bu yöntemle yapılması sonucu hastanın kalp işlevlerinin korunmasının, kapağa bağlı komplikasyonların görülmemesinin de avantaj olduğunu söyledi.


Prof.Dr. İbrişim, hastanın genel durumunun gayet iyi olduğunu ve sağlıkla taburcu edileceğini sözlerine ekledi.

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