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SDÜ, ‘Keşif Isparta' ile yeni döneme ‘Merhaba' dedi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yeni döneme ilk gezisiyle ‘Merhaba’ dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yeni döneme ilk gezisiyle ‘Merhaba' dedi.


SDÜ'nün öğrencilerine yönelik başlattığı ‘Keşif Isparta' projesinin 3. yılında yeni dönemin ilkinde, Kovada Milli Parkı ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı gezisi yapıldı. SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dağcılık ve Arama Kurtarma - İlkyardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitmeni Alper Yaman koordinatörlüğündeki öğrenciler, Kovada Milli Parkı ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nı gezerek tarihi ve doğal güzellikleri yakından tanıma imkanı buldu.


‘Keşif Isparta' gezilerinin dönem içerisinde devam edeceği bildirildi.

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