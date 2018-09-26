SDÜ Öğrenci Toplulukları yeni döneme hazır

Öğrenciler istedikleri topluluğa 5 Ekim Cuma gününe kadar online olarak üye kaydı yaptırabilecek.

Süleyman Demirel Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılında 97 Öğrenci Topluluğu faaliyet gösteriyor. SDÜ, yeni akademik yılda öğrenci toplulukları için online kayıt hakkı verdi.

Kayıtlar 5 Ekim'e kadar

Online kayıtların başladığı Öğrenci Toplulukları Batı ve Doğu Yerleşkesi'nde tanıtım için stantlarını açtı. Online kayıtlar 5 Ekim 2018 Cuma tarihine kadar devam edecek.

SDÜ Endüstri ve Kalite Kulübü Başkanı Halil Nadir Dal, toplumsal fayda sağlama, değer üretme, yaygın etki ve kişisel gelişim için çaba gösterdiklerini söyledi. Köy okullarında eğitim gören çocuklar için kütüphane, Huzurevi'nde kalan yaşlılara yönelik projeler başta olmak üzere önemli etkinlikler düzenlediklerini belirten Dal, "Dünya çapında eserler vermiş kişileri SDÜ'ye getirmeye çalışıyoruz. Onlardan ilham almak için çaba gösteriyoruz. Ayrıca futbol, basketbol takımları kurduk. Sağlıklı bir hayat için spor yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir toplum için de bu alışkanlıkları erişebildiklerimize aşılamaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

İnşaat Topluluğu'nun Pembe Baret Projesi ile ‘kadın istismarı' konusuna dikkat çekildi

SDÜ İnşaat Topluluğu Başkanı Enes Hamdi İnanç ve Sosyal Sorumluluk Birim Başkanı Beliz Kapucular da kadın istismarı başta olmak üzere Türkiye'nin öncelikli sorunları için farkındalık oluşturma projeleri üzerinde çalıştıklarını kaydetti. 'Pembe Baret' Projesi'nin uluslararası ölçekte ses getirdiğini belirten İnanç ve Kapucular, "2017 Türkiye'nin En İyi Sosyal Sorumluk Projesi Jüri Farkındalık Ödülü kazandık. Öğrenci Topluluğu olarak inşaat sektörünün en önemli isimlerini SDÜ'ye davet ederek bilgi paylaşımı sağladık. Karınca Zihinsel Duyarlılar Derneği ile önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Sürekli Huzurevi'ne gidiyoruz. İnşaat Topluluğu üye öğrencileri olarak SDÜ Batı Yerleşkesi'nde kendi binamızı inşa ediyoruz. Arsayı SDÜ Rektörlüğü tahsis etti. Diğer mimari çizimi, projelendirmesi, inşaatı ve tefrişatını tamamen kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Halihazırda öğrenciyken proje yapma becerisi kazanıyoruz" dedi.

"Kulübümüzün adı siyaset ama topluma fayda sağlamaya çalışıyoruz"

SDÜ Siyaset ve Yönetim Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Görkem İncekara da, Isparta'ya, içerisinde bulunduğu topluma, doğaya faydalı olmak için uğraş verdiklerini ifade etti. Mahalle muhtarları ile etkin şekilde çalışarak gerçekten desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım götürdüklerini belirten İncekara, bu çabalarının artarak devam edeceğini söyledi.

"Sayımız az ama aktif bir kulübüz"

SDÜ Kariyer ve Girişimcilik Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztürk ise, bilimsel eğitimin dışında kalan zamanlarda toplumsal sosyal sorumluluk projeleri ürettiklerini kaydetti. Taşra okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasından lösemili çocuklar için proje üretmeye; hastanelerde tedavi görenler ile zaman geçirmekten başarılı bilim insanları, sporcular, sanatçıların SDÜ'ye getirilmesine kadar çok nitelikli projeler yaptıklarını söyledi.

Ultraslan Üni SDÜ Üyesi Burakhan Şen de kendilerinin dışarıdan yalnızca taraftar ve sporsever olarak tanınmalarının yanı sıra, kan verme, kütüphane açma gibi sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını belirtti.