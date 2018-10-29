SDÜ öğrencilerinden AVM'de 29 Ekim sürprizi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama (PAGUK) Topluluğu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentteki AVM'de bir öğrenci tarafından söylenmeye başlandıktan sonra hoparlörler ve AVM'deki tüm vatandaşların katılımıyla söylenen İzmir Marşı duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında tüm AVM'de Türk bayrağı dağıtılarak söylenen İstiklal Marşı ile adeta hayat durdu.

SDÜ PAGUK Kulübü'ne üye 80 öğrenci tarafından organize edilen etkinlik ile AVM'de kulüp üyesi bir öğrenci tarafından İzmir Marşı söylenmeye başladı. Öğrencinin marşı söylemesinin ardından bir anda AVM hoparlörlerinden de marş duyuldu. O anlarda kulüp üyesi tüm öğrenciler ile vatandaşlar da hep bir ağızdan marşa katılarak, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımı yaptı.

İstiklal Marşı ile son buldu

Marş söyleyerek ellerindeki Türk bayraklarını sallayan öğrenciler, AVM'de tur atarak başladıkları noktaya geri döndü. İzmir Marşı sonrasında esas duruşa geçen üniversite öğrencileri, daha sonra AVM'deki tüm vatandaşlarla birlikte hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

"Halkın da katılacağı bir etkinlik yapalım istedik"

Düzenledikleri etkinliğin farkındalık oluşturmak adına yapıldığını ifade eden SDÜ PAGUK Başkanvekili Mert Karacan, “Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Kulübü'nün sosyal projeler koordinatörlüğü var ve tüm özel günler için bir etkinlik planlıyorlar. Güzel bir etkinlik olsun, sadece öğrencilerin değil, halkın da katılacağı bir şey olsun mantığıyla yola çıktık. Biliyorsunuz ki Isparta küçük bir şehir, böyle büyük tek AVM'miz var ve buradaki insanları da işin içine sürpriz bir şekilde katalım istedik” dedi.

“Tüylerimiz baştan sona diken diken oldu”

Etkinliğin ilk olarak bir öğrenci tarafından söylenen İzmir Marşı ile başladığını dile getiren PAGUK Başkanvekili Karacan, “Önce bir arkadaşımızın İzmir Marşı'nı söylemesiyle başladı. Ardından sayı gitgide büyüdü ve bizim ekip arkadaşlarımızla birlikte buraya gelen insanlar da önce şaşkın bakışlarla baktılar ama daha sonra dağıtılan Türk Bayraklarla birlikte herkes buna dahil oldu. Arkadaşlarımızla birlikte daha sonra turlama yapıldı ve o esnada tüm mağaza çalışanları bile bayraklara sarılıp, alkışlar eşliğinde bu marşı söylemeye başladılar. En son İstiklal Marşı ile kapanışı yaptık ve tüylerimiz baştan sona diken diken oldu. Özellikle yeni nesilde olan durumlar çok fazla beğenilmese de, ‘Dejenerasyon var' denilse de biz bugün gördük ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün umudunun gençlikte olduğunun kanıtını hep birlikte görmüş olduk. Bizler öğrenciler olarak projelere devam edeceğiz. Bize projelerimizde destek veren hem Süleyman Demirel Üniversitesi hem AVM yönetimine ve kendi topluluğuma çok ama çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

Şaşkınlık, heyecan ve gurur yaşatan etkinlik, alkışlarla son buldu.