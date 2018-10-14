SDÜ öğrencilerinden ‘Keşif Isparta' ile tarihe yolculuk

Süleyman Demirel Üniversitesinin (SDÜ) ‘Keşif Isparta' projesi kapsamında Atabey ve Eğirdir ilçelerini ücretsiz olarak gezme fırsatı yakalayan üniversite öğrencileri, İslamköy'e giderek okudukları üniversitenin adını aldığı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i yakından tanıma fırsatı buldu.

Güller ve Göller Bölgesi Isparta'nın tarihi, coğrafi ve doğal güzelliklerini yakından tanıtma gayesiyle, SDÜ tarafından hazırlanan ‘Keşif Isparta' projesi devam ediyor. Proje kapsamında SDÜ öğrencileri, eğitim gördükleri şehrin tarihi, coğrafi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci haftasında Keşif Isparta Projesi'nin 2. gezisi gerçekleştirildi. SDÜ Batı Yerleşkesi ve farklı noktalarda ikamet eden öğrenciler, toplanma noktalarında bir araya gelerek, sabah saatlerinde Atabey ilçesine gitti. SDÜ'lü kaşifler, Atabey'deki Ertokuş Medresesi'ni ziyaret ederek, buradaki tarihi değerleri yakından tanıma fırsatı buldu. Atabey merkezdeki gezi sonrasında ilçeye bağlı İslamköy'e giden öğrenciler, adı SDÜ ile ölümsüzleşen 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Külliye'sini ziyaret etti.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi İslamköy'de Demirel Vakfı tarafından kurulan ve içerisinde 6 milyon 400 bin dolayında eşyanın bulunduğu Müze'yi gezen SDÜ'lüler, Müze Müdürü Osman Siviloğlu'ndan önemli bilgiler aldı. Müzenin kuruluş amacının yalnızca eşya sergilemek değil, Türkiye için önemli ve farklı anlamlar ifade ettiğine değinen Siviloğlu, kuruluş amacının demokrasi ve kalkınma olduğunu söyledi.

Tarihe ışık tutan müzeyi öğrencilere detaylı şekilde anlatan Siviloğlu, "Bu müze şunu söylüyor; ‘Türkiye 1950 başlarında nasıl bir ülkeydi?' ve ‘1950 sonrası Türkiye nasıl gelişti nasıl değişti' bütün cevapları burada yer alıyor" dedi.

Müze gezisinde, Külliye'nin Mimarı Tülin Tolon ile tanışma fırsatı da yakalayan öğrenciler, kuruluş aşamasındaki çalışmaları da birinci ağızdan dinleme şansı buldu.

Atabey gezisi sonrasında araçlarla Eğirdir ilçesine hareket eden öğrenciler, burada Eğirdir Can Ada ve Yeşil Ada'yı gezdikten sonra bir süre ilçede tanınan serbest zamanın tadını çıkardı. Öğrenciler ayrıca, Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nün eşsiz güzelliğini de keşfetti.

"Proje kapsamında her hafta bir gezi programı düzenliyoruz"

Proje kapsamında düzenlenen gezi ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Koordinatör Alper Yaman, "Süleyman Demirel Üniversitesi, Rektörlük bünyesiyle başlatmış olduğu ‘Keşif Isparta Projesi'nin yeni dönemdeki ikinci haftasındayız. Öğrencilerimize ücretsiz olarak sunduğumuz bu imkanla Isparta'nın tarihi ve kültürel değerlerini öğrencilerimize tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, her hafta bir gezi programı düzenliyoruz. Bugünkü güzergahımızda Atabey ilçesindeki Ertokuş Bey Medresesi, daha sonra İslamköy'deki Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi ve ardından Isparta'ya bağlı Eğirdir ilçesi vardı. Bugün buralara ziyarette bulunduk. Öğrencilerimiz keyifli ve güzel zaman geçirdiler. Faaliyetlerimiz bu şekilde gelecek hafta devam edecek" dedi.

Öğrenciler ‘Keşif Isparta' gezilerinden memnun kaldı

Geziye katılanlardan SDÜ İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı öğrencisi Kadir Çelebi, "Gezi bayağı iyiydi. Çevremizi tanıdık, ‘Keşif Isparta' sayesinde gezemediğimiz yerleri gezdik. 9'uncu Cumhurbaşkanımızı tanıma fırsatımız oldu. Eğirdir'i ve Eğirdir Gölünü gezdik, daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Kültürel gelişimimize faydası oldu" diye konuştu.

SDÜ Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencisi Berat Mermer ise, "Bu gezinin hem kültürüme hem de karakterime katkı sağladığını düşünüyorum. Müzeye ve Süleyman Demirel Külliyesi'ne gittik ve çok güzeldi. Eğirdir'e ilk kez geliyorum, burası çok güzel. Tekrar geleceğimi düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum, özellikle Süleyman Demirel Külliyesi'ni ve ardından Eğirdir'i. Buralar gerçekten çok güzel, herkesin keşfetmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.