SDÜ öğrencisinden Türk tarımına katkı projesi

Gelişen teknoloji sayesinde insansız hava araçları (İHA) da artık hayatın hemen her alanında kullanılmaya ve her geçen gün yeni alanlara yayılmaya devam ediyor. SDÜ öğrencisinin yüzde 100 yerli olarak yaptığı insansız hava aracı ve sistemi sayesinde, tarım arazilerindeki ürünler daha az hasar görerek kameralı şekilde havadan ilaçlanabiliyor. Bu sayede insanların ilaçlardan etkilenmesinin de önüne geçiliyor.

"Verim kaybını azaltacak sistem"

Proje hakkında bilgi veren Uğur, traktörlerin tarım arazilerine girişini azaltmak amacıyla projeyi geliştirdiğini belirterek, "Traktörler tarım arazilerine girdiğinde bir çok dezavantajı da beraberinde getiriyor. Bunlardan en önlenmesi kişinin sağlığı. Traktörü kullanan kişi ilaçlama sırasında ilaçtan etkilenebilmekte. Bu da zehirlenmelere yol açabiliyor. Traktörler tarım arazilerine girdiği esnada bitkileri ezerek verim kaybına da yol açıyor. Aynı zamanda traktörlerin yakıt masrafları çok fazla ve çevreye de zarar veriyor. İşte sıfır emisyonla çalışabilen elektrikli motorlu İHA ile ilaçlama yapılmasını projesi istedim" dedi.

"Daha büyük araziler için geliştirilebilir"

Şu anda portatif şeklinde olan İHA ile zirai ilaçlama projesinde, mini bir ilaçlama tankı, kamera ve sistemi bulunduğunu aktaran Uğur, "Üzerinde bulunan ilaçlama tankı 250 ml civarında. Belki bu büyük bir arazi için yeterli olmayabilir. Ama elektrikli motorların daha gelişmişi kullanılarak ve gövdeyi büyütmek suretiyle daha büyük ilaçlama tankı kullanılabilir ve daha büyük arazilerde kullanılabilir. Eğer destek alırsam bu projede ilerleyeceğim" diye konuştu.

Otomatik ilaçlama

İHA’ya yerleştirilen GPS sayesinde ayrıca, rutin olarak ilaçlama yapılan bölgenin koordinatları da girilerek otonom bir ilaçlama yapmanın mümkün olduğunu da kaydeden Uğur, "Otonom sistemde kişi GPS koordinatlarından başlangıç ve bitiş noktasını belirterek, İHA’nın ilaçlama yapacağı alanı belirliyor. Uçuş başlatılsın komutuyla başlangıç konumundan kalkarak görevini bitirene kadar ilaçlamayı sürdürüyor. İlaçlama iyeli bittikten sonra başlangıç noktasına geri dönüyor ve ilaçlama işlemi tamamlanmış oluyor" dedi.