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03 Aralık 2017 17:25

SDÜ Rektörü Çarıkçı: “İlham veren engelsiz bir SDÜ için yol alıyoruz”

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof.

SDÜ Rektörü Çarıkçı: “İlham veren engelsiz bir SDÜ için yol alıyoruz”

03 Aralık 2017 17:25

Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Çarıkçı yayımladığı mesajında; “Bugün toplumsal bilincin artmasına ve engellilerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli günlerden biridir. Engellilerimize tanınan haklar bir lütuf değil, onların insan olmalarından kaynaklanan en doğal haklarıdır. Bu doğrultuda bizler de SDÜ ailesi olarak, üniversitemiz bünyesinde engelli öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı rahatlatacak ortamlar hazırlamak, üretici ve aktif bir şekilde onları eğitim hayatına ve topluma kazandırmak için çalışıyoruz.


Üniversitemizi engelli öğrenciler açısından da tercih edilen bir üniversite yapmak, bu konuda ülkemize, şehrimize ve bölgemize örnek olacak bir üniversite olmayı amaçlıyoruz.


Bu vesileyle, üniversitemizde çalışan ve eğitim gören engelli öğrenci ve personelimizle birlikte tüm engellilerin gününü kutluyor; hep birlikte tüm engelleri kaldıracağımız ilham veren engelsiz bir SDÜ için yol alıyoruz” ifadelerini kullandı.




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