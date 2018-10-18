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SDÜ Sağlık Yönetimi'nde ‘Uzman Buluşmaları' programı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri, "Uzman Buluşmaları" kapsamında Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri, "Uzman Buluşmaları" kapsamında Dr. Dan Sava ile bir araya geldi.


SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim elemanları ile Sağlık Ekonomisi Doktora Programı öğrencileri, "Uzman Buluşmaları" kapsamında Dr. Dan Sava ile bir araya geldi. Tıp hekimi ve sağlık ekonomisi uzmanı olan aynı zamanda Romanya'da sağlık ekonomisi alanında danışmanlık yapan Dr. Dan Sava, “Bir Ekonomik Ürün Olarak Sağlık” başlıklı bir sunum yaparak, katılımcıların sorularını cevapladı.


Programda daha sonra sağlık ekonomisi alanında yapılabilecek işbirliği ve ortak çalışma alanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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