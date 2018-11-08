SDÜ Sosyal Yaşam Merkezi'ne “Türkiye'nin En İyi Eğitim Binası” Ödülü

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sosyal Yaşam Merkezi Projesi, 'Devam Eden Projeler' kategorisinde Sign of the City Awards (SotCA) 'Türkiye'nin En İyi Eğitim Binası/ Kampüsü' Ödülü kazandı.

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen, ''Gayrimenkul Oscarı'' olarak da tanımlanan Sign of the City Awards (SotCA) Süleyman Demirel Üniversitesinin Doğu Yerleşkesinde inşa edilen Sosyal Yaşam Merkezi'ne verildi.

Klasik Türk Mimarisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi'nde inşa edilen Sosyal Yaşam Merkezi, Klasik Türk Mimarisindeki Bedesten özellikleri ile yöreye has mimari özelliklerden esintiler taşıyor. Öğrenciler ve akademik birimler için proje geliştirme imkânları sağlayan Merkezde, kültür- sanat ve sportif aktivite olanakları da yer alıyor. Amfi ve gösteri platformuna sahip Sosyal Yaşam Merkezi'nde sinema salonu, market ve alışveriş üniteleri bulunuyor.

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Ödülü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, YDO Group Proje Koordinatörü Fethi Oytun ile birlikte SotCA Jüri Başkanı Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk'tan aldı.

Sign of the City Awards 2018 Ödül Töreni'ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bürokrasi ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.