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07 Haziran 2018 11:52

SDÜ TBMYO’dan belgesel ve kısa film gösterimi ile fotoğraf sergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri tarafından ‘Belgesel ve Kısa Film Gösterimi’ etkinliği ile ‘Fotoğraflarla Manipülasyon’ sergisi açıldı.

SDÜ TBMYO’dan belgesel ve kısa film gösterimi ile fotoğraf sergisi

07 Haziran 2018 11:52


SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümünce hazırlanan ‘Belgesel ve Kısa Film Gösterimi’ etkinliği ile ‘Fotoğraflarla Manipülasyon’ isimli sergi TBMYO Radyo - TV Stüdyosu’nda açıldı.


Etkinlikte TBMYO Müdürü Öğretim Görevlisi Muharrem Zafer Çağlar, üreten bir üniversitenin, üreten bir okulu olmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.


Çağlar, “Belgesel ve kısa filmlerin yapımını gerçekleştiren ve sergide emeği geçen bütün öğrencilerimize; ayrıca onlara yol gösteren hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


15 belgesel ve kısa filmin yer aldığı etkinlikte ‘SDÜ Kampüs 2018’, ‘Fotoğrafçının Gözünden TBMYO 2018’ kısa filmleri ile ‘Aktif Yaşama Merhaba’ ve ‘Kor ve Demirci Ahmet Kökçe’ belgesel filmleri gösterime sunuldu. Çalışmalarda fiilen yer alan 30 öğrenciye ödül verildi.


‘Fotoğraflarla Manipülasyon’ isimli 80 fotoğrafın yer aldığı sergi 8 Haziran Cuma gününe kadar gezilebilecek.




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