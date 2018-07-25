Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi en çok Burdur, Denizli, Aydın, Fetiye, Antalya ve Van’dan rağbet görüyor. Bu rağbetin sebebini açıklayan Ortopedi Profesörü Barbaros Baykal "Başarısız olacağımız ameliyatları almıyoruz, hastalara olmayacak ümitler vaat etmiyoruz. Doktorlar arasında kar hırsımız ve hasta kavgamız yok, uyum içinde çalışıyoruz" dedi.

"En yoğun şikayetler diz, kalça ve travma"

Isparta bölgesinin en yoğun şikayetlerinin diz, kalça ve travma olduğunu belirten Prof. De. Baykal, çiftçilikle uğraşan kesimin yoğun olduğunu ve kadınların da erkeklerin de en çok diz ağrısıyla kendilerine başvurduklarını söyledi. Kendilerine başvuran hastalarda önce tıbbi tedavi denediklerini söyleyen Baykal, derecesine göre değerlendirip hemen ameliyat yapmadıklarını, egzersiz, kilo verme, ağır kaldırmama, fizik tedavi gibi süreçleri denedikten sonra gerekirse kısmi veya tam protez yaptıklarını beyan etti.

Isparta’da motosiklet kullanım oranının fazla olduğunu, hastanelerine başvuran hastalardan çoğunun motosiklet kazası ile geldiğini dile getiren Baykal, kazaya mahal veren sebebin ise motosiklete aile olarak 3-4 kişi birden binilmesi olduğunu ifade etti. Baykal, "Motosikletlere ailecek ve korumasız binmekten vazgeçilmeli" dedi.

"Lazer, MR, tomografi cihazlarımız yeni ve son teknoloji"

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin başarılarıyla adını duyurduğunu kaydeden Prof. Dr. Baykal, "Dalında uzman ekiplerimiz hastaların her sorunuyla ilgileniyor ve son derece titiz çalışıyor. Örneğin enfekte riski olan şeker hastalarında bile 13 senedir hiç sorun yaşamadık. Yine ameliyatlarımızda plastik cerrahi ile koordineli yürüttüğümüz işler hastada memnuniyet oluşturuyor. Konsültasyonlar nöbetçi doktor üzerinden oluyor. Klinikte ve kendi aramızda uyum var. Bu da mutlu bir çalışma ortamı sağlıyor. Yüzlerine ve işlerine de yansıyor. İşler yolunda gidince asistanları ve personeli sıkıştırmıyoruz. Bu da iş hayatlarına yansıyor. Hastayı taburcu ederken kontrol için muhakkak çağırıp hasta takibini yapıyoruz. Bazı hastaları özel takip ediyoruz. Artroskopi ve skopi cihazları bize son derece kolaylık sağlıyor. Lazer, MR, tomografi cihazlarımız yeni ve son teknoloji" ifadelerini kaydetti.