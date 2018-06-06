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06 Haziran 2018 17:37

SDÜ Tıp Fakültesi personeline ‘Anne Sütünün Önemi ve Emzirme’ eğitimi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi çalışanlarına ‘Anne Sütünün Önemi ve Emzirme’ konulu eğitim verildi.

SDÜ Tıp Fakültesi personeline ‘Anne Sütünün Önemi ve Emzirme’ eğitimi

06 Haziran 2018 17:37


‘Bebek Dostu’ unvanı bulunan SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tüm çalışanlara yönelik ‘Anne Sütünün Önemi ve Emzirme’ konulu eğitim verildi.


Hastanede, Hemşire Sultan Yıldırım tarafından verilen ve 3 gün boyunca devam eden eğitimde ‘Başarılı hastanenin emzirme politikası’, ‘Emzirmenin desteklenmesi ve devamı’ konuları anlatıldı.


SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aşı ve Emzirme Eğitimi Hemşiresi Sultan Yıldırım, anne sütünün önemi, saklanma koşulları, sütün devamlılığı, bebek-anne uyumu, anne ve bebeğin hastanede bulundukları süreçte kalabilecekleri uygun yerleri anlattı.


Hemşire Yıldırım, eğitimde ayrıca emzirme pozisyonları ve önemine de işaret ederek çalışanları bilgilendirdi.




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