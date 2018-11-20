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SDÜ Tıp Fakültesi'nde 2 ayrı Diyabet Haftası etkinliği

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Diyabet Ünitesi, Diyabet Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.


14 - 21 Kasım tarihleri arasında kabul edilen Dünya Diyabet Haftası kapsamında geçtiğimiz Cuma günü Burdur'un Bucak ilçesinde SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Pirgon tarafından halka yönelik “Diyabet Nedir ve Diyabette Yeni Tedaviler” konulu seminer verildi.


Yaklaşık 300 kişinin katılımı ile gerçekleşen seminerde SDÜ Çocuk Diyabet Hemşiresi Gülsüm Çetin tarafından da “Diyabette Bakım, İnsülin Kullanımı Ve Kan Şekeri Takibi” görsel sunumlarla anlatıldı. Program sonunda Prof.Dr. Pirgon'a Burdur İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Reha Sermed Aygören tarafından plaket takdim edildi.


Gönüllerince eğlendiler


SDÜ Hastanesi tarafından düzenlenen ikinci etkinlik kapsamında ise, geçen Pazar günü diyabet hastası olan 150 çocuk ve aileleri ile kahvaltı programı gerçekleştirildi.


Çocuklar, müzik eşliğinde oynadılar, yarıştılar, boyama yaptılar ve mutlu bir gün geçirdiler. Etkinlik çerçevesinde ayrıca, ailelere İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteği ile basılan Diyabet Eğitim kitapları dağıtıldı.

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