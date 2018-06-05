En fazla proje ortaya koyan üniversite olmaktan duydukları mutluluğu ifade eden SDÜ Rektörü Prof.Dr.İlker Hüseyin Çarıkçı, bu başarıya katkı sunan akademisyenleri tebrik etti.

TÜBİTAK, 4004 - 4005 ve 4007 kodlu proje çağrısı sonuçlarını açıkladı. TÜBİTAK destek verileri incelendiğinde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) toplam 14 proje ile ülke genelinde en fazla sayıda proje desteği ve bütçesini alan üniversite oldu. Açıklanan sonuçlara göre SDÜ’den sonra sırasıyla, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi 8 ve 6 proje desteği alan üniversite olarak listeye yerleşti.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, ülke genelinde en fazla proje desteği alan üniversite olmaktan duydukları heyecanı dile getirerek akademisyenleri tebrik etti.

Akademisyenler ve Isparta ilinde yürütülmeye başlanan projelerin başlıkları alfabetik sıraya göre şöyle; “Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Gül Sarıkaya: Yeşille Gelen Sevgi, Öğretim Görevlisi Canpolat Kaya: Sessiz Doğa 5, Dr. Ebru Yılmaz İnce: Genç Mühendis Atölyesi, Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Şatır: Dersimiz Sağlıklı Hayat 2, Dr. Öğretim Üyesi Hulusi Alp: Gizemli Çocuklar Doğada 2, Doç. Dr. İsmail Şen: Kendi Robotumu Yapıyorum, Doç. Dr. Mustafa Saygın: Solunum Okulu: Sigara ve KOAH, Doç. Dr. Ozan Demirözer: EMITT Böcek Okulu, Öğretim Görevlisi Özden Yılmaz: Bal, süt, yumurtanın izinde hayvanlarımızla tanışıyoruz, Dr. Öğretim Üyesi Sezen Coşkun: Sağlıklı Gıdalara Yeşil Işık, Çevre Kirliliğine Kırmızı Işık, Dr. Öğretim Üyesi Utku Köse: Bir Siber Güvenlik Macerası, Öğretim Görevlisi Vuslat Salalı: Artırılmış Gerçeklikle Dünyamı Tasarlıyorum, Öğretim Üyesi Yasin Ünal: ’’Kızıldağ Millî Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi.”

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı

TÜBİTAK’ın, SDÜ’deki Isparta 3. Bilim Şenliği projesini de destekleme kararı aldığı açıklandı. Ekim ayında gerçekleşecek bilim şenliği kapsamında TÜBİTAK, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler, ve benzeri etkinlikleri destekliyor.

TÜBİTAK ayrıca, öğrencilerin temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlıyor.