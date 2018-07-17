SDÜ ve Özbekistan Nemengan şehri arasında ‘Gül ve çiçek’ işbirliği

SDÜ, ’Çiçekçilik Şehri’ olarak konumlandırılan Nemengan Kenti Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket Şakircanoviç, Yardımcısı İminov Abdülhadi Muhiddinoviç, Çiçekçiler Merkez Başkanı Corayev Atabek Turgunoviç ve Müteşebbis Babahanov Giyasüddin Alimoviç’i ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket Şakircanoviç, Isparta’nın yüzyılı aşkın süredir endüstriyel çiçek ve çiçek yağı konusundaki sahip olduğu uzmanlıktan faydalanmak istediklerini söyledi. Bu doğrultuda Isparta Belediye Başkanlığı ile ’’Kardeş Şehir’’ köprülerinin kurulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket Şakircanoviç, SDÜ’nün bilgi ve uzmanlığına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Şakircanoviç: Endüstriyel çiçek üretimi zaman içerisinde kayboldu

Nemengan’da eski yıllarda çiçeklerin endüstriyel amaçlı üretildiğini, yağ elde edildiğini anlatan Başkan Şakircanoviç, “Ancak bu zaman içerisinde kayboldu. Şu an süs bitkisi olarak çiçekçilik faaliyeti yürütülüyor. Zira Nemengah ’Çiçek Şehri’ olarak tanımlanır. Biz, 58 yıldır Mayıs ve Temmuz içerisinde Gül Bayramı düzenliyoruz. Çiçekçilik faaliyetini daha da geliştirmenin yanı sıra özümüze de dönmek istiyoruz. Bu bağlamda aromatik bitkilerden yağ elde etmek de istiyoruz. Bu doğrultuda Isparta ve SDÜ’nün bilgisine, uzmanlığına, desteğine gereksinim duyuyoruz. Onun için dost ve kardeş ülke Türkiye’nin bu güzel gül kokulu şehrindeyiz” dedi.

"Rusya ve Almanya’da ’Çiçek Laboratuvarı’ kurduk"

Şakircanoviç, çiçekçilik alanında uluslararasılaşma hamlesi başlattıklarını bu doğrultuda Rusya ve Almanya’da laboratuvar kurduklarını söyledi. Özbekistan’da ziraat yapılmayan toprakları kokulu bitkiler ve çiçek yetiştiriciliğine açmak, maksimum verim ve fayda sağlamak istediklerini ifade eden Şakircanoviç, SDÜ’nün bu alandaki bilim, bilgi ve altyapısının çok etkileyici ve ilham verici olduğunu belirtti.

SDÜ’de, Gül ve Tıbbi - Aromatik Bitkiler, Ürünler Araştırma - Geliştirme Laboratuvarı

SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu da Rosa Damescana’nın (Yağ Gülü) katma değerinin yükseltilmesi için bilgi, bilim ve projeler üretildiğini söyledi. Gül ve Tıbbi- Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı’nın çalışmalarından bahseden Dulupçu, "Kalkınma Bakanlığı’nın ‘Güdümlü Proje’ adımından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile birlikte büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz. BAKA, 7 milyon 200 bin TL finansal kaynak sağlıyor. Geriye kalan 800 bin TL’lik finansman SDÜ öz kaynakları ile karşılanıyor. Laboratuvar, SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (YETEM) Yerleşkesi’nde konuşlandırılacak. Çok kapsamlı bir altyapıya sahip olacağız. Bu özel projeden de anlaşılacağı üzere SDÜ Rosa Damescana’nın katma değerinin yükseltilmesi için bilgi, bilim üretmeye ve bunu özel müteşebbislere açmaya devam ediyor."

“Uluslararası düzeyde bir yükseköğretim kurumuyuz”

Özbekistan’dan gelen heyeti rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Dulupçu, SDÜ’nün Isparta ekonomisini şekillendiren bir yapı olduğunu söyledi. Bilimsel açıdan SDÜ’nün Türkiye’de ilk 15 üniversite içerisinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dulupçu, uluslararası ölçekte de çok önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Konuk Başkan Şakircanoviç ve ekibi daha sonra Batı ve Doğu Yerleşkesi’ndeki kurumları gezdi.

SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabri Erbaş, Şakircanoviç ve ekibini Gül ve Gül Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (GÜLAR) gezdirdi. Heyet daha sonra YETEM’de kapsamlı bir temasta bulundu.