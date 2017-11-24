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24 Kasım 2017 17:51

SDÜ’de 16.Ekim Geçidi Sergisi

SDÜ GSF’de, Cumhuriyetin 94’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında açılan ’16.

SDÜ’de 16.Ekim Geçidi Sergisi

24 Kasım 2017 17:51

Ekim Geçidi’ sergisi büyük beğeni topladı.


Cumhuriyetin 94’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nce (GSF) hazırlanan ’16. Ekim Geçidi’ sergisi, GSF Fuayesi’nde açıldı. 6 üniversiteden 44 sanatçının resim, tekstil moda, geleneksel el sanatları, heykel, baskı resim, seramik, grafik gibi farklı disiplinlerden ürettiği 44 eser, katılımcıların beğenisine sunuldu.


’Atatürk ve Cumhuriyete Saygı’ temalı sergi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden emekli olmuş ve Ağustos Ayı’nda vefat etmiş olan Öğretim Görevlisi Enis Aktaş anısına ithaf edildi.




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