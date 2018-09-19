SDÜ'de, 37 Öncelikli Alanda 97 öğrenciye YÖK bursu

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 'Geleceğin Türkiyesi için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi' kapsamında başlattığı 'Öncelikli Alan Doktora Burs Programı' devam ediyor. SDÜ'de açılan 4 çağrıda YÖK'ün belirlediği '37 Öncelikli Alan'da 97 doktora öğrencisine burs veriliyor.

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'de ilk kez belirlenen 'Öncelikli Alanlar ve Geleceğin Meslekleri' üzerine yoğunlaştı. Proje tematik alanları ve disiplinler arası çalışmaları öne çıkaran YÖK, Türkiye'nin gelecek 10 yılda ihtiyaç duyacağı 100 'Öncelikli Alan' tespit etmiş ve bu bağlamda 2 bin doktora öğrencisine burs programı açmıştı.

'Geleceğin Türkiyesi için Güçlü Nesiller Yetiştirme' başlıklı YÖK 100/2000 Öncelikli Alan Doktora Bursu Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de etkin şekilde yürütülüyor. Zira 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için SDÜ'de 8 öncelikli alanda 32 doktora öğrencisine burs sağlandı. İlki 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde başlatılan 100/2000 YÖK Doktora Bursu ile SDÜ'de 37 başlıkta 97 biliminsanı yetişiyor.