SDÜ'de 54 akademisyen kadrosu açıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ), 13 fakülte ve 2 meslek yüksekokulu için 54 akademisyen kadrosu açıldı. Kadro ilanı Resmi Gazete'nin 31 Ekim 2018 Çarşamba tarih ve 30581 sayılı baskısında yayımlandı. İstenilen şartları taşıyan adaylar anılan tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaat edebilecek.

SDÜ, 15 akademik birim için 54 biliminsanı kadrosu açtı. Buna göre, SDÜ'ye 8 Prof. Dr., 14 Doç. Dr. ve 32 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 54 akademisyen alınacak.

Tıp Fakültesi'ne doku tiplemeleri, yanık ve kronik yara tedavisi, histoloji ve embriyoloji, çoklu direnç bakteri enfeksiyonları, saç hastalıkları, uyku bozuklukları, endoskopi alanlarında 11 tıp biliminsanı alınacak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne antioksidan, epilepsi, mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıkları, beyin tümörleri alanlarında olmak üzere 4 akademisyen, Diş Hekimliği Fakültesi'ne ise endodonti alanında 1 profesör doktor alınacak.

Endüstri 4.0 ve Yapay Zekâ'ya yatırım

Mühendislik Fakültesi'ne 2 profesör doktor ve 4 doçent doktor kadrosu açıldı. SDÜ, bilgi güvenliği ve veri madenciliği alanında çalışma yapan biliminsanı alacak. Nanokaplama, hibrit kompozitler, gıda mühendisliği diğer çalışma alan başlıkları oldu.

Batı Anadolu Beylikler Mimarisi

Fen Edebiyat Fakültesi'ne 1 profesör doktor, 2 doçent doktor ve 7 doktor öğretim üyesi alınacak. Çalışma alanları içerisinde Batı Anadolu Beylikler mimarisi, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, Klasik Türk Edebiyatı bulunuyor.

İletişim Fakültesi'ne Portre ve otoportre, bilimsel illüstrasyon alanlarında 1 doçent doktor ve 3 doktor öğretim üyesi kadrosu açıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne ise 2 doçent doktor ve 3 doktor öğretim üyesi alınacak. Daha detaylı bilgiler Resmî Gazete'nin 31 Ekim 2018 Çarşamba tarih ve 30581 sayılı baskısında ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin resmi web sitesinde yayınlandı. İstenilen şartları taşıyan adaylar anılan tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaat edebilecek.