SDÜ’de 6. Karma Öğrenci Sergisi

Karma Öğrenci Sergisi açıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından altıncısı düzenlenen Karma Öğrenci Sergisi büyük beğeni topladı. SDÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin bilgi, beceri ve emekleriyle oluşturdukları karma işler, GSF Batı Kapısı giriş katında moda severlerin beğenisine sunuldu.

Dokuma, tekstil, aksesuar, çizimler ve moda illüstrasyonlarının yer aldığı sergide, akademisyenler ve öğrenciler eserleri inceleyerek, eser sahiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.