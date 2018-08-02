SDÜ’de aday memur eğitimleri başladı

Aday memurlara 10 gün boyunca halkla ilişkiler, tasarruf, insan hakları, dil bilgisi kuralları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, mesleki yazışma ve dosyalama usulleri, Devlet Memurları Kanunu, milli güvenlik, devlet teşkilâtı, protokol, haberleşme, gizlilik konularında eğitimler verilecek.

SDÜ’nün çeşitli birimlerine açıktan atanan 14 aday memur için eğitim süreci Doğu Yerleşkesi Ertokuş Bey Derslikleri’nde başladı. Program, 657 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine dayanılarak çıkarılan ‘Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik’ kapsamında hayata geçiriliyor. 14 aday memur için düzenlenen temel eğitim programı 10 gün sürecek. Aday memurların program kapsamındaki ilk dersini Isparta Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Nafiz Akgün verdi.

“İletişimde ’Nasıl söylediğiniz’ çok önemlidir”

Akgün, halkla ilişkilerin bir iletişim sanatı olduğunu ifade etti. En etkili iletişim yönteminin “yüz yüze” yapılanı olduğunu anlatan Akgün, “İletişimin altın kuralı şudur: ‘Ne söylediğiniz önemli değildir. Onu nasıl söylediğiniz önemlidir.’ Gerçekleştirilen araştırmalarda yüz yüze iletişimde kelimenin etki değeri yüzde 10 olarak ölçülüyor. Ses tonunun belirleyicilik oranı yüzde 30 bulundu. Beden dili ise o görüşmenin yüzde 60’lık dilimini etkisi altına alıyor.”

“İyi bir iletişim ‘Geri bildirimi’ olandır”

İletişimde amacın anlaşılmak olduğunu ifade eden Akgün, “Öğrenci, akademisyen ve diğer alıcılar ile en doğru, verimli, etkili, sağlıklı iletişim kurmak için temelde yapmanız gereken kodlamalar var. İyi bir iletişim ‘geri bildirimi’ olandır. Bunun için de bir sanat olan halkla ilişkileri doğru yönetmelisiniz.”