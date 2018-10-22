SDÜ'de ‘Can Veren Pervaneler' Konferansı

SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Hayati İnanç, 45 yıldan bu yana divan edebiyatıyla ilgilendiğini dile getirerek, “Hayatıma giren bilmediğim kelimeleri araştırıp öğreniyorum fakat bizim insanımız bunun yerine kendince anlam veriyor ve bunun karşıtını söyleyenler ile tartışmaya bile giriyorlar” dedi.

Edebiyatın yanında tarih ile ilgili araştırmalarda bulunduğunu da sözlerine ekleyen İnanç, öğrencilere Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman'ı daha iyi tanıyarak benimsemeleri gerektiğini söyledi.

“Biliyoruz fakat unutuyoruz”

İlim ve çalışmanın önemine dikkat çeken İnanç, “İlimde 4 tip insan vardır. Bunlar ‘Bildiğini Bilen (âlim)', ‘Bildiğini bilmeyen (unutan)', ‘Bilmediğini bilmeyen (istemeden cahil kalan)', ‘Hiçbir şey bilmeyen (cahil, boş insan)'. Bizim insanımız ne yazık ki ikinci durumda. Biliyoruz fakat unutuyoruz onun için tarihimizi nasıl bilirsek, geçmişimizi nasıl hatırlarsak geleceğimiz de o kadar sağlam olur” ifadelerini kullandı.