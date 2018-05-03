SDÜ’de ‘Dijital Çağın Aktörleri’nden 3.Kariyer Zirvesi

0” başlığı ile düzenlenen ve farklı sektörlerden konuşmacıların yer aldığı "3. Kariyer Zirvesi" başladı.

İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Okcu, yapay zekânın önemine değinerek dijital dönüşümde belli bir farkındalığa erişilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Okcu: “Yeni başlangıçlara ihtiyacımız var”

Gelişmelerin takip edilmesi ve bireylerin kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Okcu, “Mezun olup, iş hayatına atıldığınız zaman belli becerilere sahip olmanız gerekiyor. Dijital çağın becerileri çok daha farklı. Bu bağlamda hepimizin kendini sorgulaması gerekiyor. Bugün ilkokul eğitiminden üniversite eğitimine kadar yeni başlangıçlara ihtiyacımız var. Esnek becerilerimizi geliştirebilmemiz gerekiyor. Bunun için de hem bireysel hem de ülke olarak farkındalık sahibi olmalıyız” dedi.

Dünya’daki yapay zekâ gelişmelerinden söz eden Okcu, etkinlik aracılığıyla dijital dönüşüm konusunda gerekli farkındalığın oluşturulmasını temenni ederek konuşmasını sonlandırdı.

Akın: “İnsansı robot fabrikalarının sayısı ne zaman ki ülkede yüksek sayıya ulaşır, o zaman refah seviyesine ulaşmış oluruz”

Zirvenin ilk oturumunda, Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın öğrencilerle bir araya geldi. “Büyük Veri’nin Kılcal Damarları: İnsansı Robotlar” başlıklı sunumunda teknolojinin tarihsel süreçte nasıl bir ilerleme gösterdiğinden söz eden Akın, “Teknoloji, insanlık tarihinde her zaman yer almıştır.” diyerek teknolojinin, şimdiye kadar olan bütün dönemlere nazaran, çok daha önemli bir devrim içerisinde olunduğunu belirtti. Yapay zekâ gelişmeleri üzerinde duran Akın, dijital dönüşümün getirdiği kavramları “Akıllı Robotlar”, “Bulut”, “Siber Güvenlik”, “Büyük Veri Ve Analiz”, “Eklemeli Üretim 3D”, “Yatay Dikey Yazılım”, “Nesnelerin İnterneti”, “Simülasyon”, Zenginleştirilmiş Gerçekçilik” başlıkları altında açıkladı. “Büyük Veri (BIG GATA) ve “Cripto Para” konularına da değinen Akın, cripto paranın bir yatırım aracı olmadığını, ticarette bir amaç olduğunu belirtti.

Mesleklerin de zaman içerisinde dönüşüme uğradığına değinen Akın, önümüzdeki otuz yıllık zaman dilimi içerisinde öğretmenlerin, doktorların, polislerin ve birçok meslek grubunun yerini robotların alacağını söyledi. Refah seviyesini arttırabilmek, olumsuz etkilenmemek için ülke olarak gelişmeleri yakalamamız ve belli farkındalıklara sahip olmamız gerektiğine değinen Akın, “İnsansı robot fabrikalarının sayısı ne zaman ki ülkede yüksek sayıya ulaşır, o zaman refah seviyesine ulaşmış oluruz” diye konuştu.

SDÜ’de robot koreografi gösterisi

Türkiye’deki teknolojik eksikliklerinin tespiti ve çözümü için alternatif projeler ürettiklerini de sözlerine ekleyen Akın, AKINSOFT’un, kendi öz sermayesiyle yüzde 100 yerli üretim araçları kullanarak, AR-GE çalışmalarıyla faaliyete hazırlamış oldukları “Dünyanın İlk İnsansı Robot Fabrikası” AKINROBOTICS’den ve geleceğe dair hedeflerinden bahsetti.

Etkinlik kapsamında Türkiye’nin ve Dünya’nın ilk insansı robotları AKINROBOTICS koreografik gösterisi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çağdaş: “Hayatta her şeyi tecrübe edinme şansımız olmuyor”

Etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Renault Türkiye CEO’su Berk Çağdaş, öğrencilere iş dünyasına dair tecrübelerini aktardı. Öğrencilere fayda sağlayabilmeyi kendine amaç edindiğini belirten Çağdaş, “Hayatımızda birçok kaybımızın sebebi, bizlere rehberlik eden insanların olmamasıdır. Bundan dolayı da hayatımızın dönüm noktalarında, büyük zaman kayıplarına uğrayabiliyoruz. Hayatta her şeyi tecrübe edinme şansımız olmuyor, ben de bu noktada elimden geldiğince kendi tecrübelerim doğrultusunda sizlere rehberlik etme arzusu içerisindeyim” dedi.

“İyi tespit, hayattaki başarınızı belirler”

Çağdaş, kendi öz geçmişinden ve tecrübelerinden söz ederek, bireylerin kendilerini tanımasının çok önemli olduğunu şu ifadeleri ile aktardı: “Her şeyden önce kendinizi çok iyi tanımalısınız. Kendinizi tanımak için kendinize zaman ayırın. Sosyal bireyler olun fakat tek başına kalmaktan, yalnız kalmaktan da korkmayın. Uzmanlaşacağınız alanı doğru belirleyebilmek, hayat seyrinizi şekillendirebilmek için kendinizi tanımak çok önemli. Zira hangi alanlara yeteneğinizin olduğunu iyi tespit edebilmek, hayattaki başarınızı belirler.”

“Kendinize yatırım yapın”

Pozitif düşünmenin hayatta mutlu olabilmek ve başarı elde edebilmek için çok büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Çağdaş, “Olumlu hayaller kurun, iyi şeyler düşünün. Sizi olumsuz etkileyen, negatif insanlardan uzak durun. Kendinize yatırım yapın. Yaptıklarınızı başkaları istediği için değil, kendiniz istediğiniz için yapın. İnsan olarak hepimiz en iyi şeylere layığız. Bu nedenle kendinize iyi bir hedef belirleyin ve emin adımlarla ilerleyin. Sabırlı olun ve mutlu olacağınız işi yapın” diye konuştu.

İşe alım süreçlerinde ve iş hayatında rakiplerin önüne geçebilmek için dijital dünyadan uzak olunmaması ve çağın çok iyi takip edilmesi gerektiğine vurgu yapan Çağdaş, finans bilgisinin, hukuk bilincinin, tarih bilgi birikiminin ve gündemden haberdar olmanın çok mühim olduğunu belirtti.