SDÜ'de eğitim başlıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi 24 Eylül Pazartesi günü başlıyor. SDÜ, ortalama 2 bin 500 biliminsanı, 15 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuar, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 47 uygulama araştırma merkezi ve 3 hastanesi ile 54 bin öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.

SDÜ'de 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi 24 Eylül Pazartesi günü başlıyor. SDÜ'ye yeni katılan ortalama 7 bin öğrenci, geleceğe hazırlanmaya başlıyor. SDÜ, ortalama 2 bin 500 biliminsanı; 15 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuar, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 47 uygulama araştırma merkezi ve 3 hastanesi ile 54 bin öğrenci ile evrensel bilgi ve bilim için çalışıyor.

Tarihi kökeni 21 Şubat 1976'ya -Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi- kadar uzanan SDÜ, yetiştirdiği Türkiye ve evrensel bilim camiasına armağan ettiği 202 bin 95 öğrenciye yenilerini eklemeye başlıyor. 11 Temmuz 1992'de kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi, 10 bin dekardan oluşan yerleşkelerinde Türkiye ve uluslararası alan için evrensel bilgi ve bilim üretiyor.

Eğitim- Öğretim kalitesi, uluslararası düzeyde akademik kadrosu, Batı ve Doğu Yerleşkesi'nde sunulan imkânları ve araştırmacılığı teşvikiyle 'öğrenci odaklı' bir üniversite olan SDÜ, uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda da emin adımlarla geleceğe koşuyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Öğrenci Projeleri ve Destekleme Programları'nda uzun yıllardır hep en zirvede yer almayı başaran Süleyman Demirel Üniversitesi 'çift anadal' ve 'yandal' imkânı da sunuyor.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na uygun olarak eğitim uygulamaları hayata geçiren SDÜ, farklı ülkelerdeki üniversiteler ile de bilimsel tabanlı işbirlikleri gerçekleştiriyor. SDÜ üniversitelerarası yapılan işbirliği protokolleri ve disiplinlerarası gerçekleştirilen yurt dışı kaynaklı araştırma projeleri gibi birçok alanda bilimsel atılımlar gerçekleştiriyor.

Erasmus ve Bologna süreçlerine de dâhil olan SDÜ, Farabi, Mevlana Programı'nı da etkin şekilde uyguluyor. SDÜ, uluslararasılaşma perspektifi bağlamında 91 ülkeden 2 bine yakın yabancı uyruklu öğrenciye eğitim-öğretim veriyor.

7/24 açık bilgi merkezi

SDÜ Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi (Kütüphane) öğrenciler ve araştırmacılar için 7 gün/ 24 saat açık tutuluyor. SDÜ Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, 160 bin kâğıt, 170 bin elektronik yayın, 10 bin multimedya kaynağı, 38 bin e-dergi, 53 online veri tabanı ile Avrupa'nın en yüksek içerikli ilk 30 kütüphanesi arasında yer alıyor.

97 öğrenci topluluğu

SDÜ'de öğrencilerin kişisel gelişimleri, kültür, sanat, bilim ve diğer faaliyetleri için 97 Öğrenci Topluluğu bulunuyor. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde yaklaşık 20 bin öğrenci bu topluluklara üye durumda idi. SDÜ'de bir akademik yıl içerisinde ortalama 700 etkinlik düzenliyor. Kongre, çalıştay, sempozyum ve diğer etkinliklerle öğrencilerin bilgi ve becerileri artırılıyor.

SDÜ her akademik yıl 700'ü aşkın öğrencisine akademik birimlerde 'yarı zamanlı' çalışma imkânı sağlıyor. Öğrenciler böylelikle derslerden artakalan zamanlarda gelir elde ediyor, ayrıca eğitim aldıkları, ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerini tamamlıyor.

Girişimci üniversite

SDÜ'de 47 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor. Araştırmacı, fikri olan öğrenciler ve akademisyenler için önemli altyapı hizmetleri sunuluyor. SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETEM), Göller Bölgesi Teknokenti başta olmak üzere farklı ölçekte Ön Kuluçka Merkezi, Kuluçka Merkezi vd. bilimsel ve teknik imkânlar sağlıyor.