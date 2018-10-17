SDÜ'de “Geleceğin Dünyası” konulu söyleşi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) “Geleceğin Dünyası” konulu söyleyişi düzenlendi.

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından düzenlenen “Geleceğin Dünyası” konulu söyleşiye katıldı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan İİBF Dekanı Prof. Dr. Murat Okcu, dünyada ve Türkiye'de yapay zekaya ilişkin ayrılan bütçeler üzerinden verdiği bir örnekle bu alandaki gelişmelerin önemle takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Teknolojik açıdan hayatın yeniden tanımlandığı bir dönem içerisinde olduğumuzu belirten Okcu, “Bu dönemin birtakım artı ve eksi yönleri var. Bu artı eksi yönler üzerinde her gün düşünmeli, çalışmalar yapmalıyız. Kendimizi bu değişime hazırlamak ve adapte etmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Eczacıbaşı: “İlk internet kullanıcısıyız”

Faruk Eczacıbaşı, Türkiye'de internetin ilk kullanıcılarından olduğunu söyledi. Eczacıbaşı, internetin başlangıç tarihi olan 1989 yılının kendisi için de bir milat sayıldığını ve 1995 yılında Türkiye Bilişim Vakfı'nı kurduklarını kaydetti. İnternetin toplumda ciddi değişiklikler oluşturduğunu; insanların ve toplumun buna uyum sağlaması gerektiğini belirten Eczacıbaşı, “Bugün yaşanan birçok gerilimin temel nedeni; kurumlarda, ülkelerde ve ailelerde sorumluluk sahibi insanların çok büyük bir kısmının internet öncesi dönemde yetişip bütün alışkanlıklarını o dönem kazanmış olmalarıdır. Bizler de bu döneme dâhiliz ve sanal göçmenleriz; sizler ise sanal dünyanın çocuklarısınız. Bizim kuşağın bu sanal dünyayı anlaması, yorumlaması ve öğrenmesi lazım. Gelecek dönemde üretken olabilmeniz için bizim sahip olmadığımız birtakım alışkanlıkları edinmeniz gerekmekte” diye konuştu.

Eczacıbaşı, yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerin anlaşılabilmesi ve belli alışkanlıkların edinilebilmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgileri; “esneklik”, “yakınsama”, “ağ yapısı” ve “güvenlik” yapıları üzerinden aktardı.

“Ağ yapısı noktasında her şey ortak akılda”

Ağ yapısı noktasında her şeyin ortak akılda olduğunu belirten Eczacıbaşı, “Önemli olan ağ üzerinden elde edilen bilgilerin verimli olarak kullanılabilmesidir” dedi. Güvenlik yapısında ise siber korsanlar üzerinde durup dünyada hacklenmeyen şirket ya da kurumun kalmadığını ifade etti.