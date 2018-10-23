SDÜ'de ‘Gelecek nasıl şekilleniyor?' sorusuna yanıt arandı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Gıda Topluluğu'nca düzenlenen konferans ile "Gelecek nasıl şekilleniyor?" sorusuna yanıt arandı.

SDÜ Mühendislik Fakültesi Şehit Astsubay Ekrem Çelik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta SDÜ 2. Dönem Rektörü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı öğrencilerle buluştu. Çakmakçı, geleceğimizi belirleyen faktörler arasında yer alan ve tüm dünyanın gündeminde olan yapay zeka ve akıllı projeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Çakmakçı: “Yapay zeka, tüm kesimlerde bir kaygı oluşturdu”

Tarihsel gelişmeler, teknolojinin gelişimi gibi bir çok konu hakkında bilgi veren Çakmakçı, Endüstri 4.0'a nasıl ulaşıldığı, bu gelişmelerin bizlere nasıl katkıda bulunduğu yönünde bilgi verdi. Yapay zekayı herkesin karşılaşacağı bir gerçek olarak tanımlayan Çakmakçı, “Yapay zeka, tüm kesimlerde bir kaygı oluşturdu. Uzmanların kaygısı, yapay zekanın amacı dışına çıkarak farklı işlevler yapması, insan zekasını geride bırakarak insanlığımızı kaybettiğimizi açıkça gözler önüne sermesidir. İnsanlarda oluşturduğu kaygı ise işsizlik kaygısıdır. Nitekim Mc Kinsey'in raporuna göre 2030 yılında 800 milyon kişinin işsiz kalacağının belirtilmesi, bu kaygıyı daha da şiddetlendirmektedir” dedi.

Akıllı gıdalar konusuna da değinen Çakmakçı, akıllı gıdaların çağımızın problemleri arasında yer alan obezitenin kesin bir şekilde ortadan kaldırılmasını hedeflediğini belirtti.

“Üniversitelerimizi daima dinç tutmamız gerekiyor”

Akıllı köy ve sulama sistemleri ile yüzde 20 su tasarrufu, bitkisel üretimde yüzde 15'lik tasarruf ve üretimde yüzde 30'luk bir verim hedeflendiğini belirten Çakmakçı, yapay zekanın gelişimiyle sağlık, edebiyat, asayiş, lojistik vb. dallarda birçok yenilik ve değişikliğin meydana geldiğini de dile getirdi. Çakmakçı, sözlerine “Bugünün dünyasında sürekli fikir üretmemiz, üniversitelerimizi daima dinç tutmamız gerekiyor” mesajı vererek son verdi.