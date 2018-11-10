SDÜ'de her hafta 1 fakülteye bireysel kariyer danışmanlığı

Batı Yerleşkesi'nde hizmet vermeye devam eden merkezde öğrencilere 'Özgeçmiş hazırlama', 'Mülakat provası', 'Staj' konularında fikir veriliyor.

Eğitim- öğretime devam eden 48 bin öğrenciye hitap edebilecek şekilde yeni sistemler ve programları da hayata geçiren Merkez, öğrencilerin mezuniyetten sonra nerede olacağını planlıyor.

İş dünyasının başarılı icracıları SDÜ öğrencilerine mentorluk yapacak

SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan'ın koordinasyonunda çalışmalarına devam eden Merkez, iş dünyasının en zirveye yükselmiş icracılarından da mentorluk (yönder) desteği alacak. Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dicle Özdemir Küçükçapraz ve Öğretim Görevlisi Fulya Çınar, 48 bin SDÜ öğrencisine yönelik verdikleri hizmetleri ana başlıkları altında şöyle anlattı:

Mentorluk Sistemi oluşturulacak

2018- 2019 Akademik Yarıyıldan itibaren iş dünyasından imtiyaz sahibi ve yönetici seviyesinden mentor (yönder) atanacak. İş dünyasının başarılı icracıları öğrencilerin kişisel gelişimleri için deneyimlerini ve bilgi birikimlerini aktaracak, fikirlerini paylaşacak. Mentorluk- Menteelik Sistemi oluşturulacak. Program, katılmak isteyen her öğrenciye açık olacak.

Her Fakültede ''Kariyer Temsilcisi''

SDÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin tüm akademik birimlerinde öğrencilere kariyer planlama sırasında ihtiyaç duydukları alanda destek olabilmek adına 46 kariyer temsilcisi görevlendirmiş bulunmakta. Kariyer temsilcileri listesi 'kariyer.sdu.edu.tr' internet sayfasında paylaşıma açık durumda. İsteyen öğrenciler bu hizmetten etkin şekilde faydalanabilecek.

Her hafta 1 fakültede bireysel danışmanlık

Merkez, her hafta bir fakülteye giderek bireysel danışmanlık hizmeti vermektedir. Süreç ve takvim Kariyer Merkezinden izlenebilecek. Merkez, Kariyer ve Danışmanlık eğitimlerini MEB'e bağlı ortaöğretim kurumlarında da gerçekleştirecek.

Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi

Kariyer Merkezi, hâlihazırda eğitim- öğretime devam eden tüm öğrencilere özgeçmiş hazırlama eğitimi de veriyor. Ayrıca bu hizmetten mezunlar da faydalanabilmekte. Henüz bir özgeçmişi olmayan ya da özgeçmişini güncellemek isteyen öğrenci ve mezunlar kariyer merkezinden destek alabilmektedir.

Mülakat Provaları

Kariyer Merkezinin fiziki norm ve standartları eğitim için de uygun hâle getirildi. Zira talep eden öğrenciler, mülakat provaları da yapabilecekler. Resmî internet sayfasında da özgeçmiş hazırlama el kitabı ve mülakat tekniklerini PDF formatında kullanıma açıldı. İsteyen SDÜ öğrencileri bu yapıtları kişisel bilgisayarlarına indirebilecekler. Ayrıca Isparta dışında ikamet eden mezunlara online (çevrimiçi) mülakat provası ve bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Staj için en önemli kanal

Merkez, öğrenci ve iş dünyası arasında bir köprü konumunda. Öğrencilerin iş dünyasında staj görmeleri için de görüşmeler yapıyor, protokol imzalıyor. En son 2 hafta önce 26 öğrencinin Göller

Bölgesi Çimento A.Ş.' (GÖLTAŞ) ve ORMA Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘de staja başlamaları sağlandı.

Mezun Danışma Kurulu

Süleyman Demirel üniversitesi mezun danışma kurulu oluşturuldu. Mezun Danışma Kurulu'nun sekretarya görevini icra eden Merkez, aynı zamanda ortalama 200 bin SDÜ mezunu ile iletişim sağlamaya çalışıyor; bu doğrultuda oluşturmuş oldukları Mezun Bilgi Sistemini yönetiyor. Mezunlar sisteme mbs.sdu.edu.tr adresi üzerinden üye olabilmektedir. MBS aracılığıyla mezunlara yönelik tüm duyurular üye mezunlara etkin bir şekilde iletilebilmektedir.

SDÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi konusunda detaylı bilginin internet sitesinden alınabileceği kaydedildi.