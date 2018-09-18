SDÜ'de ilk kez koltuk altı kesisi yöntemiyle kalp ameliyatı

Isparta'da ilk kez Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde uygulanan koltuk altından kesi yöntemiyle yapılan ameliyatla, Antalya'dan gelen 15 yıldır mitral kapak hastası Ramazan Şen sağlığına kavuştu. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, göğüs kafesi kesilmeyen hasta, ameliyat sonrası daha kısa süre içerisinde günlük hayatına dönebilecek.

Isparta ve SDÜ'de ilk kez uygulandı

Ameliyatı gerçekleştiren SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erdoğan İbrişim, koltuk altından yapılan kalp ameliyatı tekniğinde herhangi bir kemiğin kesilmediğini ifade ederek, “Açık kalp ameliyatlarında göğüs kafesinin yaklaşık 30-35 santimetrelik bir kesi ile yapılmakta. Ameliyat sonrası çelik tellerle kapatılan bu bölgedeki kemiğin iyileşme süreci uzun zaman almakta. Hasta aynı zamanda fiziksel olarak kendisini, özellikle kemik kırığının olduğu bu bölgeyi korumak zorunda. Isparta'da ilk kez hastanemizde uyguladığımız koltuk altı kesisi yöntemi ile göğüs kafesi kemiği arasından kalbe müdahale ederek gerçekleştirdiğimiz uygulama ile hastamız gerek iş gerekse sosyal hayatına daha kısa sürede dönebilecek. Gerçekleştirdiğimiz yöntemle yara koltuk altında kaldığı için estetik açıdan diğer yönteme göre daha avantajlı olduğu gibi, enfeksiyon riski de oldukça düşük. Hastamız yaklaşık 2 ay boyunca sırt üstü yatmak zorunda da kalmayacak” dedi.